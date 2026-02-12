Медия без
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 13 ФЕВРУАРИ

14 Февр. 2026Обновена

 

ДЪРЖАВА

ЗЛ.

СР.

БР.

ОБЩО

           
1.
Норвегия
8
3
7
18
2.
Италия
6
3
9
18
3.
САЩ
4
7
3
14
4.
Франция
4
5
1
10
5.
Германия
4
4
3
11
6.
Швеция
4
3
1
8
7.
Швейцария
4
1
2
7
8.
Австрия
3
6
3
12
9.
Япония
3
3
8
14
10.
Нидерландия
3
3
1
7
11.
Чехия
2
2
0
4
  12.
Австралия
2
1
0
3
13.
Корея
1
1
2
4
14.
Словения
1
1
0
2
15.
Великобритания
1
0
0
1
 
Казахстан
1
0
0
1
17.
Канада
0
3
4
7
18.
Китай
0
2
2
4
19.
Полша
0
2
0
2
20.
Нова Зеландия
0
1
1
2
21.
Латвия
0
1
0
1
22.
БЪЛГАРИЯ
0
0
2
2
23.
Белгия
0
0
1
1
 
Финландия
0
0
1
1
Милано Кортина 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 13 ФЕВРУАРИ
13 Февр. 2026

Двама наши биатлонисти влязоха в олимпийското преследване
13 Февр. 2026

Клаебо изравни рекорда с 8-о олимпийско злато
13 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 13 ФЕВРУАРИ
13 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

МОК дисквалифицира украинеца с мемориалния шлем
12 Февр. 2026

Ски бегачката Недялкова се класира 87-а сред 111 олимпийки
12 Февр. 2026

БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИМПИЙЦИ ДНЕС - 12 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 11 ФЕВРУАРИ
12 Февр. 2026

ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 11 ФЕВРУАРИ
11 Февр. 2026

Лора Христова сензационно спечели олимпийски бронз в биатлона
11 Февр. 2026

Игрите в Милано Кортина 2026 вече имат троен шампион
11 Февр. 2026

МОК забрани на украински олимпиец каска с образи на убити във войната

11 Февр. 2026

