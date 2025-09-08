Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Илиан Илиев ще се оттегли като национален селекционер

Всичко ще се реши в разговор утре между президента на БФС Георги Иванов и треньора

08 Септ. 2025
Илиан Илиев явно ще опере пешкира в българския футбол за загубите с по 0:3 от Испания и Грузия.
ЕПА/БГНЕС
Илиан Илиев явно ще опере пешкира в българския футбол за загубите с по 0:3 от Испания и Грузия.

Илиан Илиев най-вероятно ще се раздели с поста си на селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България. Според радио "Дарик" и Dsport дори той вече не заема позицията, след като от БФС са определили, че треньорът носи основна вина за слабия старт в квалификациите за Мондиал 2026 - загуби с по 0:3 от Испания и Грузия.

Окончателното решение ще бъде взето утре на среща между Илиев и президента на футболния съюз Георги Иванов, но явното желание на ръководството е за промяна в националния отбор, тъй като има натрупано напрежение след загубите и слабата игра в Тбилиси. Отделно няколко от членовете на Изпълкома на БФС от близо година настояват Илиев да спре да съчетава едновременно позицията си на селекционер на държавния тим и на треньор на "Черно море".

Самият специалист вече на няколко пъти е заявявал, че е готов да се оттегли, ако е видно, че е пречка за развитието на националния отбор. Впрочем, Илиан Илиев вече веднъж подаде оставка - на 28 февруари като емоционален ход след остър коментар срещу него от страна на президента на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов. Тогава обаче треньорът получи вот на доверие от Изпълкома и лично от Георги Иванов.

Сега обаче подкрепата съвсем не е толкова категорична. Самият Илиев отрече, че вече е сменен, но даде да се разбере, че това вероятно ще се случи утре. "Не е вярно, че вече не съм треньор на националния отбор. В неделя инициирах среща с ръководството на футболния съюз. Заявих, че с оглед обстановката, която се създава около националите в тази много трудна група от световните квалификации, е най-добре да се стигне до някаква промяна. А знаете, че в такава ситуация промяната винаги засяга треньорското ръководство. Разбрахме се, че утре ще имаме разговор, след който трябва да излезе официална информация", заяви селекционерът пред "Спортал".

Сред вероятните кандидати за поста са трима бивши селекционери - Димитър Димитров-Херо, Любослав Пенев и Стойчо Младенов. Ще бъде потърсен и Станимир Стоилов, но е малко вероятно той да се съгласи да напусне турския "Гьозтепе".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БФС, мъжки национален отбор, Илиан Илиев, Георги Иванов-Гонзо

Още новини по темата

Националите пак загубиха с 0:3, но с много по-срамна игра
07 Септ. 2025

БФС поиска от националите агресия и картони в Тбилиси
06 Септ. 2025

Националите играха достойно срещу Испания, но това стигна за 0:3
04 Септ. 2025

Капитанът Кирил Десподов отпадна за мачовете с Испания и Грузия
04 Септ. 2025

Илиан Илиев: Това ще е най-големият мач в кариерата ми
03 Септ. 2025

УЕФА внезапно смени съдията на мача ни с Испания
02 Септ. 2025

От БФС признаха три съдийски грешки от началото на сезона
02 Септ. 2025

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания
01 Септ. 2025

Тактиката ни срещу Испания ще е да бягаме повече
31 Авг. 2025

Испания идва в София с Ямал и още шестима от "Барселона"
29 Авг. 2025

БФС наказа ЦСКА за отношението срещу "ЦСКА 1948"
26 Авг. 2025

Илиан Илиев повика пълен дебютант за мача с еврошампиона Испания
26 Авг. 2025

Голям футболен талант се отказа да играе за България
25 Авг. 2025

Георги Иванов обяви подмладяване на БФС ангро
21 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар