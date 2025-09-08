Илиан Илиев ще се оттегли като национален селекционер

Илиан Илиев най-вероятно ще се раздели с поста си на селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България. Според радио "Дарик" и Dsport дори той вече не заема позицията, след като от БФС са определили, че треньорът носи основна вина за слабия старт в квалификациите за Мондиал 2026 - загуби с по 0:3 от Испания и Грузия.

Окончателното решение ще бъде взето утре на среща между Илиев и президента на футболния съюз Георги Иванов, но явното желание на ръководството е за промяна в националния отбор, тъй като има натрупано напрежение след загубите и слабата игра в Тбилиси. Отделно няколко от членовете на Изпълкома на БФС от близо година настояват Илиев да спре да съчетава едновременно позицията си на селекционер на държавния тим и на треньор на "Черно море".

Самият специалист вече на няколко пъти е заявявал, че е готов да се оттегли, ако е видно, че е пречка за развитието на националния отбор. Впрочем, Илиан Илиев вече веднъж подаде оставка - на 28 февруари като емоционален ход след остър коментар срещу него от страна на президента на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов. Тогава обаче треньорът получи вот на доверие от Изпълкома и лично от Георги Иванов.

Сега обаче подкрепата съвсем не е толкова категорична. Самият Илиев отрече, че вече е сменен, но даде да се разбере, че това вероятно ще се случи утре. "Не е вярно, че вече не съм треньор на националния отбор. В неделя инициирах среща с ръководството на футболния съюз. Заявих, че с оглед обстановката, която се създава около националите в тази много трудна група от световните квалификации, е най-добре да се стигне до някаква промяна. А знаете, че в такава ситуация промяната винаги засяга треньорското ръководство. Разбрахме се, че утре ще имаме разговор, след който трябва да излезе официална информация", заяви селекционерът пред "Спортал".

Сред вероятните кандидати за поста са трима бивши селекционери - Димитър Димитров-Херо, Любослав Пенев и Стойчо Младенов. Ще бъде потърсен и Станимир Стоилов, но е малко вероятно той да се съгласи да напусне турския "Гьозтепе".