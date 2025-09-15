Медия без
БФС ще обяви новия национален селекционер на 24 септември

Александър Димитров далеч не е единствен вариант, категоричен е президентът на футболната централа Георги Иванов

15 Септ. 2025
Президентът на БФС Георги Иванов и кметът на Бургас Димитър Николов присъстваха на официалното откриване на терена в квартал "Ветрен", който бе осветен от Сливенския митрополит Арсений.
Президентът на БФС Георги Иванов и кметът на Бургас Димитър Николов присъстваха на официалното откриване на терена в квартал "Ветрен", който бе осветен от Сливенския митрополит Арсений.

Новият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол ще бъде обявен на 24 септември, за когато е насрочено заседание на Изпълкома на БФС. Това обяви в Бургас президентът на футболния съюз Георги Иванов, който присъства за откриването на реновирания стадион в квартал "Ветрен". Той допълни, че досегашният селекционер Илиан Илиев е напуснал в много неподходящ момент, т.е. преди следващите световни квалификации - срещу Турция на 11 октомври в София и Испания на 14 октомври във Валядолид.

Освен това напускането на Илиев се случва след началото на сезона, когато повечето треньори вече са ангажирани с клубове и изборът на нов селекционер се затруднява.

"Да, смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия. Илиан Илиев, който си тръгна така, ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повече треньори си имат ангажименти с договори", заяви Иванов, цитиран от БНР.

В момента текат преговори за овакантения пост. Според неофициални информации, фаворит за поста е Александър Димитров, който в момента е селекционер на младежкия национален тим, а и самият той изрази готовност. Но президентът на БФС заяви, че Димитров далеч не бил единственият вариант. Преди дни техническият директор на футболния съюз Кирил Котев заяви, че се разглежда кандидатурата и на треньора на "Арда" Александър Тунчев.

Иначе за ремонта на стадиона във "Ветрен" са вложени 1 млн. лв., като средствата са осигурени по програмата "Хеттрик" на УЕФА. Игрището е с изкуствена тревна настилка от най-висок клас, която е внесена от Нидерландия. Стадионът е оборудван с няколко футболни врати и модерно осветление.

