Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Младежът с АТВ-то в "Слънчев бряг" е обвинен за умишлено причинена смърт

Днес, 16:10
Никола Бургазлиев в съда.
БГНЕС
Никола Бургазлиев в съда.

Възможно най-тежкото обвинение повдигна окръжната прокуратура на Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима в Слънчев бряг. То е за умишлено причиняване на смърт при катастрофата след употреба на наркотици. Това съобщи БГНЕС, като цитира окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев. За това обвинение законът предвижда от 13 до 20 г. затвор или доживотен затвор, стана ясно от думите на прокурора.

Бургазлиев е употребил марихуана от 36 до 48 часа от вземането на кръвната проба. Става дума за изследване на специфичен метаболит, който индикира употребата на марихуана, допълни Мариан Маринов от Националната следствена служба, която работи по делото.

Преди дни почина 35-годишната Христина, пометена от АТВ-то при тежката катастрофа в Слънчев бряг на 14 август. Тя беше в кома, очакванията не бяха добри. Синът ѝ Мартин, на 4 г., който също пострада тежко, беше транспортиран в кома с въздушна линейка в "Пирогов". "Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа", каза днес пред БНТ проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в спешната болница.

Заради смъртта на майката прокуратурата преквалифицира и първоначалното обвинение.

"Основната експертиза, която е решаваща в случая, е автотехническата експертиза. Извършени са два огледа на АТВ-то. Първият е извършен в Бургас още преди да бъде транспортирано в София. След това обстойно е изследвана спирачната система", каза Мариан Маринов, следовател от Националната следствена служба.

Колкото до обвиняемия, след като първоначално Районният съд в Несебър го освободи под домашен арест, след протест на прокуратурата Окръжният съд в Бургас нареди той да бъде задържан под стража. Известно е, че неговите родители работят в МВР в Несебър.

Родителите на младежа, прегазил хора в Слънчев бряг, работят в МВР
И двамата родители на 18-годишният шофьор на АТВ, предизвикал тежкия инцидент вчера в Слънчев бряг, са служители на МВР и работят в РУ-Несебър. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата по случая.
СЕГА
15 Авг. 2025

 

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и следователят Мариан Маринов (вдясно).
БГНЕС Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и следователят Мариан Маринов (вдясно).
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Никола Бургазлиев, Слънчев бряг, АТВ

Още новини по темата

Почина пометената от АТВ жена в Слънчев бряг
03 Септ. 2025

Открита е марихуана при младежа, който връхлетя с АТВ върху пешеходци
26 Авг. 2025

Младежът, прегазил хора с АТВ в "Слънчев бряг", отива в ареста
22 Авг. 2025

Родителите на младежа, прегазил хора в Слънчев бряг, работят в МВР
15 Авг. 2025

Младеж с АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг и рани 6 души
14 Авг. 2025

Бранейки годеника, сервитьорка в "Слънчев бряг" намушка трима колеги
13 Юни 2025

„Слънчев бряг” търси още 50 000 работници
09 Февр. 2025

Ограбиха почивната станция на Министерски съвет в Слънчев бряг
17 Яну. 2025

40% от чужденците с право на работа у нас бягат в Западна Европа
27 Авг. 2024

Нелегален канал за работници е помогнал на гастарбайтерите от Непал и Шри Ланка
22 Авг. 2024

Издирват изчезнали от Слънчев бряг работници от Непал и Шри Ланка
21 Авг. 2024

Нидерландци загинаха след падане от 7-ия етаж на хотел в Слънчев бряг
30 Май 2024

Хотелите са пълни и без руски туристи
02 Май 2024

Морските курорти откриват сезона на 1 май с 10-15% ръст на цените
26 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар