Младежът с АТВ-то в "Слънчев бряг" е обвинен за умишлено причинена смърт

Възможно най-тежкото обвинение повдигна окръжната прокуратура на Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима в Слънчев бряг. То е за умишлено причиняване на смърт при катастрофата след употреба на наркотици. Това съобщи БГНЕС, като цитира окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев. За това обвинение законът предвижда от 13 до 20 г. затвор или доживотен затвор, стана ясно от думите на прокурора.

Бургазлиев е употребил марихуана от 36 до 48 часа от вземането на кръвната проба. Става дума за изследване на специфичен метаболит, който индикира употребата на марихуана, допълни Мариан Маринов от Националната следствена служба, която работи по делото.

Преди дни почина 35-годишната Христина, пометена от АТВ-то при тежката катастрофа в Слънчев бряг на 14 август. Тя беше в кома, очакванията не бяха добри. Синът ѝ Мартин, на 4 г., който също пострада тежко, беше транспортиран в кома с въздушна линейка в "Пирогов". "Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа", каза днес пред БНТ проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в спешната болница.

Заради смъртта на майката прокуратурата преквалифицира и първоначалното обвинение.

"Основната експертиза, която е решаваща в случая, е автотехническата експертиза. Извършени са два огледа на АТВ-то. Първият е извършен в Бургас още преди да бъде транспортирано в София. След това обстойно е изследвана спирачната система", каза Мариан Маринов, следовател от Националната следствена служба.

Колкото до обвиняемия, след като първоначално Районният съд в Несебър го освободи под домашен арест, след протест на прокуратурата Окръжният съд в Бургас нареди той да бъде задържан под стража. Известно е, че неговите родители работят в МВР в Несебър.