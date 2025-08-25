Открита е марихуана при младежа, който връхлетя с АТВ върху пешеходци

В кръвта и урината на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август се качи с АТВ-то си върху тротоар в "Слънчев бряг" и рани петима души, са открити следи от марихуана. Това съобщиха на брифинг днес окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и следователят Мариан Маринов от Националната следствена служба. Преди брифинга двамата бяха на среща с Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор. Досега се знаеше, че първоначалните проби на Бургазлиев са "чисти".

18-годишният Никола Бургазлиев се качи с АТВ-то си върху тротоар и рани петима души. Двама от тях - майка и дете, пострадаха сериозно. Жената е в мозъчна смърт, а 4-годишното момченце вчера беше транспортирано с медицински хеликоптер до София и настанено в Детската реанимация на "Пирогов". Днес от болницата обявиха, че детето е в кома - има движения на крайници, но е неконтактен. "Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза какво ще бъде по-нататъшното развитие на болестта", заяви д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в "Пирогов".

Прокурор Чинев обясни, че при тези резултати от пробите за наркотици наблюдаващият прокурор има основание да обмисли обвинение за умишлено престъпление. Следователят Маринов пък обясни, че вече е свършена много работа по делото, че има записи от камери, от които се сглобява 360-градусова картина на събитията. Назначена е и автотехническа експертиза на АТВ-то, което се съхранява в следствието.

Вчера МВР обяви, че вътрешният министър Даниел Митов е наредил Главна дирекция "Национална полиция" да започне втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент.

От МВР не дават подробности за повода за втората проверка. Сочат само, че тя е "във връзка със сигнал от близки на пострадалите". Първата проверка беше разпоредена от директора на ОДМВР Бургас.

След инцидента районният прокурор на Бургас Мария Маркова потвърди, че родителите на 18-годишния младеж работят в МВР. Тогава стана ясно и че тече вътрешна проверка, за да се избегнат спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства.

На 18 август Районният съд в Несебър определи, че е достатъчно обвиняемият да остане под домашен арест. Този съдебен акт предизвика протести в Бургас, София и Пловдив. Имаше съмнения дали пробите за алкохол и наркотици са дадени от обвиняемия, но от прокуратурата увериха, че ДНК доказва, че са от него.

След протест на прокуратурата Окръжният съд в Бургас определи, че Бургазлиев трябва да бъде задържан в ареста. Това определение на съда е окончателно и беше посрещнато с аплодисменти от гражданите в съдебната зала.

По-рано прокуратурата съобщи, че Сарафов е прехвърлил делото към Националната следствена служба. "Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото", сочат от прокуратурата. Освен това родителите на младежа, който се вряза в пешеходците с АТВ-то, работят в МВР в Несебър.

Защитата на Бургазлиев настоява, че е имало технически проблем с наетото от него АТВ.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

300 000 лв. обезщетение за смъртта на 12-годишната Сияна са получили родителите ѝ от застрахователите, обяви във Фейсбук бащата на момичето Николай Попов. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. "На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах, тези пари ще бъдат дарени на болни деца", обяви Попов, който в петък беше в Бургас за мярката на Бургазлиев. Сияна загина при жестока катастрофа на 31 март.

"Ще настояваме обезщетението да бъде преразгледано, както и ще подадем жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи, ще заведем съдебни дела", написа Попов.

"Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза. Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България", каза още той.

"С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те, никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден", написа Николай Попов.