Пиян и осъждан млад мъж е причинил тежкия инцидент с трамвая

Много пиян млад мъж с предишна присъда за кражба е причинил тежкия инцидент с трамвай в София. Това стана ясно на съвместен брифинг на прокуратурата и СДВР. Мъжът е арестуван и е обвинен за престъпление, за което може да получи между 5 и 15 години затвор. Той е задържан за 72 часа след проследяване на чат. Преди ареста около дома му са били разположени секретни полицейски постове.

Мъжът е в изпитателен срок на присъдата си. Заедно с него е имало и втори човек, който не е обвинен. Засега не е обвинен и ватманът.

От изявленията на прокуратурата се разбра, че има достатъчно доказателва и видеозаписи. "Били са две лица, но е установено, че едно от тях е привело в движение трамвая. Виждат се първоначално две лица около мотрисата, не се вижда влизане вътре, а по-скоро манипулация през страничен прозорец", обясни зам.-градският прокурор на София Вихър Михайлов.

Шефът на СДВР Любомир Николов беше категоричен, че от всичко събрано до момента е ясно, че деянието е извършено по пиянски подбуди. Първоначално полицията арестувала 29-годишен мъж. Той обаче показал чатовете, които доказвали вината на негов 22-годишен приятел. В тях се казвало колко много съжалявал за извършеното и че бил пиян по време на дърпането на спирачката.

Междувременно стана ясно, че ватманът на трамвая, който дерайлира и се блъсна в подлез и паркирани автомобили в София, ще бъде наказан с предупреждение за уволнение или с уволнение. Това днес каза на брифинг Милен Миньов, началник на отдел "Технически и качествен контрол".

"В кабините на трамвайните мотриси има монтирани камери. Ватманът обясни, че обезопасява трамвая и слиза да си купи кафе. Когато се връща, вижда, че трамваят е потеглил. Ще се проведе разследване и ще видим кой ще понесе отговорност. Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол. Мотрисите преминават ежедневен преглед технически. Най-вероятно става въпрос за човешка грешка. Тези трамваи нямат записващи устройства на скоростта и няма как да установим с каква скорост се е движел", допълни той.

Ватманът има над 20 години опит в столичния градски транспорт. "Вратата е била затворена – неговата и на самия трамвай. Сложил е джойстика на позиция „спиране“. Не съм виждал камерите, предадохме ги на полицията. Трамваят е бил по редовна линия, излиза преди 4 ч. сутринта и докато се включи на линия, ватманът слиза да си купи кафе“, каза още Минев. Спирането между спирките без уважителна причина е забранено.

Застраховката "Гражданска отговорност" на трамвая ще покрие щетите по автомобилите.

"Започна работа по оценяване на щетите, включили сме и експерт по подлезите. Хубавото е, че пътното платно не е компрометирано. Вероятно стойността на щетите е десетки хиляди лева. Ще сме готови днес или утре с изчисленията. Ремонтът ще започне веднага. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните. Непосредствените дейности ще започнат със средства на "Столичния електротранспорт" и аварийния фонд на общината. Който е причинил щетите, той трябва да плаща за отстраняването им", коментира Трайчо Трайков, кмет на район “Средец“.

Вторият инцидент с трамвай по същата линия вчера е причинен от човешка грешка.