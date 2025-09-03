Медия без
Пиян и осъждан млад мъж е причинил тежкия инцидент с трамвая

Ватманът на дерайлиралия трамвай ще бъде наказан административно

03 Септ. 2025Обновена
Щетите, причинели от дерайлиралия трамвай, ще бъдат покрити от неговата застраховка "Гражданска отговорност"
Булфото
Щетите, причинели от дерайлиралия трамвай, ще бъдат покрити от неговата застраховка "Гражданска отговорност"

Много пиян млад мъж с предишна присъда за кражба е причинил тежкия инцидент с трамвай в София. Това стана ясно на съвместен брифинг на прокуратурата и СДВР. Мъжът е арестуван и е обвинен за престъпление, за което може да получи между 5 и 15 години затвор. Той е задържан за 72 часа след проследяване на чат. Преди ареста около дома му са били разположени секретни полицейски постове. 

Мъжът е в изпитателен срок на присъдата си. Заедно с него е имало и втори човек, който не е обвинен. Засега не е обвинен и ватманът.

От изявленията на прокуратурата се разбра, че има достатъчно доказателва и видеозаписи. "Били са две лица, но е установено, че едно от тях е привело в движение трамвая. Виждат се първоначално две лица около мотрисата, не се вижда влизане вътре, а по-скоро манипулация през страничен прозорец", обясни зам.-градският прокурор на София Вихър Михайлов. 

Шефът на СДВР Любомир Николов беше категоричен, че от всичко събрано до момента е ясно, че деянието е извършено по пиянски подбуди. Първоначално полицията арестувала 29-годишен мъж. Той обаче показал чатовете, които доказвали вината на негов 22-годишен приятел. В тях се казвало колко много съжалявал за извършеното и че бил пиян по време на дърпането на спирачката. 

Междувременно стана ясно, че ватманът на трамвая, който дерайлира и се блъсна в подлез и паркирани автомобили в София, ще бъде наказан с предупреждение за уволнение или с уволнение. Това днес каза на брифинг Милен Миньов, началник на отдел "Технически и качествен контрол".

"В кабините на трамвайните мотриси има монтирани камери. Ватманът обясни, че обезопасява трамвая и слиза да си купи кафе. Когато се връща, вижда, че трамваят е потеглил. Ще се проведе разследване и ще видим кой ще понесе отговорност. Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол. Мотрисите преминават ежедневен преглед технически. Най-вероятно става въпрос за човешка грешка. Тези трамваи нямат записващи устройства на скоростта и няма как да установим с каква скорост се е движел", допълни той.

Ватманът има над 20 години опит в столичния градски транспорт. "Вратата е била затворена – неговата и на самия трамвай. Сложил е джойстика на позиция „спиране“. Не съм виждал камерите, предадохме ги на полицията. Трамваят е бил по редовна линия, излиза преди 4 ч. сутринта и докато се включи на линия, ватманът слиза да си купи кафе“, каза още Минев. Спирането между спирките без уважителна причина е забранено.

Застраховката "Гражданска отговорност" на трамвая ще покрие щетите по автомобилите. 

"Започна работа по оценяване на щетите, включили сме и експерт по подлезите. Хубавото е, че пътното платно не е компрометирано. Вероятно стойността на щетите е десетки хиляди лева. Ще сме готови днес или утре с изчисленията. Ремонтът ще започне веднага. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните. Непосредствените дейности ще започнат със средства на "Столичния електротранспорт" и аварийния фонд на общината. Който е причинил щетите, той трябва да плаща за отстраняването им", коментира Трайчо Трайков, кмет на район “Средец“.

Вторият инцидент с трамвай по същата линия вчера е причинен от човешка грешка. 

 

