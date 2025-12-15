Две лекарки са осъдени на 6 месеца затвор заради смъртта на дете

Две лекарки бяха осъдени на по 6 месеца затвор условно заради смъртта на дете. Това става ясно от съобщение на Сливенския окръжен съд.

Съдът призна подсъдимите Б. Л., в качеството й на специализанти дежурен лекар, и Р. Р., в качеството й на специалист „педиатър“, за виновни. Те са били обвинени от прокуратурата, че на 23/24.09.2020 г. в град Сливен., по време на дежурство, са подходили немарливо към работата си и така са причинили смъртта на малолетното дете Р. Т. За извършеното престъпление съдът наложи на всяка от подсъдимите наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд - Бургас в 15-дневен срок.