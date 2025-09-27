Василев и Петков обявиха, че ПП се готви за "дълга война"

Не спринт, а маратон, не битка, а дълга война – така лидерите на ПП описаха конфронтацията си с управляващите и най-вече с водача на ДПС-НН Делян Пеевски, когото открояват като основен противник. Изявления в този смисъл направиха съпредседателите на партията Асен Василев и Кирил Петков пред конгреса на ПП, който ще заседава днес и утре, за да избере ново ръководство след оставката на Петков.

Василев посвети голяма част от изявлението си на разказа за миналото, най-вече двете правителства, на които ПП излъчи министър-председатели – кабинетите на Кирил Петков и Николай Денков. За първото правителство (което беше коалиционно с участието на ДБ, БСП и ИТН – бел.а.), Василев обясни, че са били изправени пред дилема – да пратят страната на нови избори или да направят кабинет с идеологически противници. "Ако България беше влязла във войната (между Украйна и Русия – бел.а.) без правителство, всички българи щяхме да живеем много по-зле днес", смята той.

Второто правителство (с участието на ДБ и ГЕРБ-СДС и парламентарната подкрепа на ДПС – бел.а.) Василев обясни с нуждата да се преследват стратегически за страната цели – влизането в Шенген и еврозоната, които действително са постигнати. "Вместо да се сърдим на избирателите, трябва да им благодарим, защото въпреки очакванията ни, те ни разбраха, дадоха ни доверие и ние сме по-живи от всякога. В момента, в който можехме да станем част от статуквото, казахме – не", обясни той.

"В момента е много лесно да кажем, че сме си свършили работата, нека да поемат младежите. Ако не бяха толкова нагли (има предвид управляващите – бел.а.), може би щяхме да се съгласим", каза Василев. И посочи, че правителството води страната към бедност, докато заделя "милиарди за ББР и хотели с водопади". "Това трябва да го спрем ... Това не е битка, това е война и ще бъде много дълга ... Това не е само една малка върхушка, това е една система от хора и зависимости, която е градена десетилетия и нейното ограничаване и постепенно разграждане също ще отнеме десетилетия", предупреди Василев сподвижниците си.

СТРАТЕГИЯ

В същия смисъл говори и колегата му Кирил Петков. Петков: "Трябва да осъзнаем, че борбата е безкрайна. Тя няма край. Няма – сега ще ги бием и ще свърши. Трябва да сме готови – да имаме структурите, ресурсите, хората, лидерството, всичко за една много дълга битка, за един много дълъг маратон, не спринт, а маратон", заяви председателят в оставка.

Петков говори дълго за това, че партията и симпатизантите трябва да се отворят към сподвижниците на другите политически сили. "Трябва да преодолеем чувството за арогантност при нас – не самите ние, но в нашата общност. Не можем да казваме на възрожденците, че нищо не разбират, че са глупави избирателите им, че са просто объркани глупаци; не можем да кажем на всички, които гласуват за ГЕРБ, че са корумпета; не можем да кажем на всички, които гласуват за ДПС, че са зависими; не можем да кажем на всички, които не гласуват, че са безотговорни, и да очакваме да ги поведем. Трябва да отворим каналите за комуникация с тях и да им кажем – има хора, които са измамници, корумпирани, крадци и лъжци, но те са вашите политически лидери, не сте вие. Те вкарват огромни ресурси, за да ви заблудят да ги следвате. Това трябва да дойде от нас, не трябва да го чакаме от тях", обясни той.

Също така, Петков предупреди, че повечето хора ще проявяват търпимост към корупцията на политиците. "Не можем да сме много фрустрирани, че цялата нация не се вдига срещу това нещо. Тук е нашата роля – да организираме нещата така, че фронтовата линия да се измества в нашата посока", наблегна той на отговорността на партията.

За практическите стъпки напред Петков първо посочи, че ПП трябва да изгражда кадри с хоризонт от 25 години напред. "Идеята, че всеки 5 до 10 години ще имаме нови лица и ще започваме отначало, само дава предимство на другите, които нямат нови лица и градят по 25 години играта. Тази мантра трябва да спре“, твърдо заяви бившият премиер.

След това той изтъкна, че партията се нуждае от "тил". "За тези 4 години разбрахме, че можем да се борим на фронтовата линия – с малко ресурси и опит доста сериозен отпор им даваме. Но трябва да изградим тил на тази войска. Това означава ресурси, медии, хора, структури", посочи Петков.

"Финансирането, което трябва да изградим като структура, трябва да е от хора, които може би са минали през месомелачката и са осъзнали нуждата, но са готови да дарят, не да инвестират в политиката. Да дариш означава да не очакваш нищо, а не да очакваш обществени поръчки. Това ще е част от моята задача занапред, да помогна за градеж на този тил", уточни той (не обясни от каква конкретно позиция ще върши това - бел.а.).

"Най-дълбокият актив на Русия в България е Пеевски", заяви Петков. И допълни, че когато става въпрос за корупция, не може да се прави разграничение между проевропейски и проруски политици.

КОАЛИЦИЯ

Петков и Василев дадоха да се разбере, че държат на запазването на съюза с ДБ. Че такъв ще има, потвърдиха и присъстващите лидери на двете партии в ДБ – ДаБГ и ДСБ.

Божидар Божанов от ДаБГ се съгласи с лидерите на ПП, че трябва с действия да убедят хората, че им предлагат истинска алтернатива. По думите му, обединението между ДБ и ПП ще следва "конфедеративен модел", при който отделните партии имат свои приоритети и тактически различия, но общата цел ги държи заедно.

Атанас Атанасов от ДСБ призова партньорите да се отнасят уважително едни към други, да формулират целите си заедно и да ги следват заедно. За тази цел според него трябва да се възстанови коалиционният съвет на ПП-ДБ (рядко публично признание, че съветът не функционира – бел.а.), защото "в противен случай онези, които ни наблюдават внимателно, винаги ще търсят цепнатини, за да вбият клиновете". Що се отнася до обновлението на лидерите, Атанасов каза: "Има такава тактика в политиката – старите муцуни да си отиват, да идват новите. Без старите не става."

Видеобръщение към делегатите направи Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), която призова за незабавното освобождаване от ареста на "Благомир Коцев и другите политически затворници". "Трябва да се спазват правата, институционалната независимост и презумпцията за невинност. Българската демокрация е по-силна, когато политическата конкуренция се решава в изборните урни, а не чрез натиск и сплашване", посочи Хан.

Послание към конгреса дойде и от председателката на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе. "Българската демокрация в момента преминава през много тревожен период, застрашена от едно правителство, което множи атаките си срещу правосъдието. Ние сме дълбоко угрижени от задържането на няколко представители на опозицията, включително на кмета на Варна - Благомир Коцев", каза Айе. Пред седмицата от "Обнови Европа" поискаха замразяване на плащанията към България по Плана за възстановяване и устойчивост именно заради ареста на Коцев.