В Брезник дори не могат да се къпят с водата, ако я има

Водният режим в град Брезник ще продължи поне до лятото на следващата година, стана ясно от посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Двамата са в града, чиято питейна вода беше замърсена с арсен и манган, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува кабинета, че министрите не са на терен, припомня БНТ.

Зафиров и Иванов разговаряха с кмета на Брезник, чиито жители страдат от водна криза месеци наред. Режимът в града е от ноември м.г. Заради откритите манган, арсен и ешерихия коли във водата по чешмите на хората е забранено използването й не само за пиене и готвене, но и за миене и къпане. Жителите споделят, че положението става все по-нетърпимо, ето защо и няколко пъти излизаха на протест.

На въпрос на БНТ до кога ще продължи водният режим в Брезник, регионалният министър отговори: "Водният режим ще престане в момента, в който се осигурят тези 30 литра в секунда. Това нещо може да се случи по два начина, единият е през нови водоизточници, които се обследва дали има такава възможност. Другият вариант е с държавни средства да се захрани Община Брезник през язовир Студена с един нов довеждащ водопровод, който е с по-малък дебит, така че няма да наруши по никакъв начин водоподаването на Перник, това зависи от Народното събрание и от Министерството на финансите. Ако те осигурят този ресурс в рамките на следващата година, до началото на летния сезон може да бъде изграден."

Държавата ще инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, обеща министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

"Проблемът е ситуиран в град Брезник, в населените места около него няма проблем", каза Иванов, цитиран от БТВ. Той допълни, че Брезник е един от градовете, които страдат вследствие на климатичните промени и посочи като основен проблем драстичното падане на нивото в язовир "Красава". "Язовирът е основният водоизточник за общината. В него също има наситеност на манган. В следващите дни този манган ще бъде изолиран. Въпросът е да се намери допълнително количество вода, за да спре този режим", каза още регионалният министър.

Иванов съобщи още, че със съдействието на кмета на Брезник са разработени варианти за нови водоизточници, които до седмица ще бъдат пуснати в експлоатация, а първият вече работи: "Ще се изолира водата от язовира, която е негодна, така че брезничани да получат качествена вода".

Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване.