Депутати предлагат паркоместата да се купуват и продават самостоятелно

Те ще могат да са обект на сделки, както апартаментите и гаражите

Днес, 12:50
В момента има голям проблем със сделките с паркоместа
Илияна Кирилова
В момента има голям проблем със сделките с паркоместа

Паркоместата ще могат да са обект на сделки и ще могат да се купуват и продават отделно. Това ще стане, ако бъде приет внесеният от ДСБ законопроект. Според него паркоместата ще получат статут на самостоятелни обекти, независимо дали са под или над земята, дали са върху поземлен имот или върху механизирана автоматична система за паркиране. Те ще имат идентификатор в кадастъра и имотна партида в имотния регистър. 

Йордан Иванов от ДСБ обясни в кулоарите на парламента, че предлагат всички граждани, които притежават паркоместа, да могат да се разпореждат с тях така, както с гаражите и апартаментите си. Така ще се стабилизира правото на собственост и ще се премахнат всички рискове по отношение на собствеността върху паркоместата. "Внесохме законопроект, който дава решение на проблем, касаещ над 1 млн. български граждани. В България всички, които имат паркоместа, имат траен проблем с архаичната нормативна база, с възможността да ги продават, да се разпореждат с тях и да ги ипотекират", каза Иванов. 

През 2015 г. пак бе променен Закона за устройство на територията в опит да се уреди еднозначно статутът и режимът на паркоместата, но очевидно материята не бе уеднаквена и противоречивата практика на нотариуси и съдилища продължи. 

