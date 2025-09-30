Медия без
Средната пенсия се увеличи с 86 лв. за година

През август обаче нивото й малко се понижава спрямо юли

Днес, 10:58
Пенсионерите продължават да се увеличават и са 2 057 952 души през август.
БГНЕС
Пенсионерите продължават да се увеличават и са 2 057 952 души през август.

Средната пенсия през август е 1013,69 лв., с 86,34 лв. по-висока в сравнение с август 2024 г. За година увеличението е с 9,3%, съобщи Националният осигурителен институт. От друга страна, през август пенсията е малко по-ниска от средната за юли, което се дължи на динамиката между новоотпуснати и прекратени пенсии. През юли средната пенсия у нас за пръв път надскочи 1000 лв. и беше 1015,22 лв.

Към август приходите в държавното обществено осигуряване са 9,8 млрд. лв., а разходите - 17,7 млрд. лв. Дефицитът е покрит със 7,92 млрд. лв. трансфер от бюджета. 

Пенсионерите са 2 057 952, което е увеличение с 10 909 (0,5%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Спрямо юли 2025 г. обаче има минимална разлика с няколкостотин души нагоре.

пенсии

