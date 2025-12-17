Лекарският съюз брани частните болници от търгове

Българският лекарски съюз, който е съсловна организация на лекарите, а не на болниците, се обяви в специална позиция срещу въвеждането на задължение за провеждане на обществени поръчки на частните болници. Този брадясал проблем е на дневен ред, тъй като Европейската комисия обяви, че ще заведе дело срещу България в Съда на ЕС заради липсата на конкурси при разходването на публичен ресурс от частните болници. Частните дружества не попадат в обхвата на обществените поръчки, но частните болници ползват над 50% публично финансиране, поради което не би следвало да са изключени от задължението.

ПП-ДБ обяви, че още днес ще внесе в удължителния закон необходимите промени, за да се спаси страната от иска на ЕК. Заявката активира БЛС да излезе с позиция "срещу двойния стандарт в здравеопазването", въпреки че именно липсата на търгове за частните болници води до двоен стандарт и драстични разлики в цената на едно и също лекарство. Съсловната организация твърди, че промените ще бъдат разгледани в последния момент и "без необходимия експертен и обществен дебат". Това, според нея, създавало усещане за прибързаност и за законодателство „в 12 без 5“, което не отчитало дългосрочните последици за здравната система и пациентите.

Промените обаче не са прибързани, а закъснели. Експертният дебат е провеждан многократно в последните години покрай множество опити на опозицията да върне частните болници в обхвата на обществените поръчки, където те бяха допреди няколко години. Всеки път обаче лобито на частните болници в ГЕРБ успява да стопира промените. Последният такъв законопроект - на ПП-ДБ, изненадващо мина с гласовете на мнозинството на първо четене през май. Оттогава отлежава в парламента. Именно тези промени сега предлагат за бързо приемане от ПП-ДБ.