Софийското летище въвежда ограничения заради самолетите на САЩ

Мониторинговият канал Flightradar24 публикува предупреждение, че на 23 и на 24 февруари летище София ще въведе ограничения за всички граждански полети, а през периода на рестрикция ще бъде разрешено само на военните самолети да извършват полети на територията на летище "Васил Левски".

"Международното летище в София, България, ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните полети на 23 февруари от 01:15 до 02:50 часа и отново на 24 февруари от 01:05 до 03:35 часа", се посочва в съобщението на мониторинговият канал в социалната мрежа Х, предаде "Фокус".

От столичното летище коментираха за БНТ, че затварянето на аерогарата няма нищо общо с американските самолети, нито с напрежението по оста САЩ - Иран. Уточнено бе, че летището се затваря за ремонт на шахти покрай пистата, а часовете са избрани заради липсата на кацащи и излитащи самолети в този времеви диапазон.

САЩ докараха и огромния военно-транспортен самолет С-130 "Херкулес" на летище "Васил Левски". Той идва от базата на НАТО в Рамщайн, съобщава "Булфото" и пуска снимки от кацането на голямата витлова машина - една от малкото като модел, който е на въоръжение в американската армия повече от 50 години.

Летателната машина е четиримоторен турбовитлов военен транспортен самолет и един от най-използваните във военно-транспортната авиация на НАТО и тактическите сили в световен мащаб. Произвеждан от американската компания Lockheed Martin, той държи рекорда за най-дълго непрекъснато производство в историята, като е на въоръжение в множество държави.

Ден по-рано Милен Керемедчиев, дипломат и международен наблюдател, написа във "Фейсбук", че на летището в София има поне 7 големи военни самолета. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", съобщи той и пусна снимка от базираните там машини.

Сега става ясно, че е дошъл и C-130, който е проектиран за транспорт на войски и товари и има възможност да излита и каца на къси неподготвени писти.

Веднага след поста на Керемедчиев и публичното изнасяне на информацията, американското посолство излезе с позиция, в която се казва, че България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на НАТО. "Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане", написаха от американската дипломатическа мисия в София.

След американското посолство и българското Министерство на отбраната пусна официално съобщение: "Във връзка с медийните публикации, уточняваме следното: Самолетите на летище "Васил Левски" са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите."