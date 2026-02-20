Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Софийското летище въвежда ограничения заради самолетите на САЩ

Американските военни докараха и огромния "Херкулес" на летището в София

20 Февр. 2026Обновена
"Херкулес" каца на летището в София
Булфото
"Херкулес" каца на летището в София

Мониторинговият канал Flightradar24 публикува предупреждение, че на 23 и на 24 февруари летище София ще въведе ограничения за всички граждански полети, а през периода на рестрикция ще бъде разрешено само на военните самолети да извършват полети на територията на летище "Васил Левски".

"Международното летище в София, България, ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните полети на 23 февруари от 01:15 до 02:50 часа и отново на 24 февруари от 01:05 до 03:35 часа", се посочва в съобщението на мониторинговият канал в социалната мрежа Х, предаде "Фокус".

От столичното летище коментираха за БНТ, че затварянето на аерогарата няма нищо общо с американските самолети, нито с напрежението по оста САЩ - Иран. Уточнено бе, че летището се затваря за ремонт на шахти покрай пистата, а часовете са избрани заради липсата на кацащи и излитащи самолети в този времеви диапазон.

САЩ докараха и огромния военно-транспортен самолет С-130 "Херкулес" на летище "Васил Левски". Той идва от базата на НАТО в Рамщайн, съобщава "Булфото" и пуска снимки от кацането на голямата витлова машина - една от малкото като модел, който е на въоръжение в американската армия повече от 50 години.

Летателната машина е четиримоторен турбовитлов военен транспортен самолет и един от най-използваните във военно-транспортната авиация на НАТО и тактическите сили в световен мащаб. Произвеждан от американската компания Lockheed Martin, той държи рекорда за най-дълго непрекъснато производство в историята, като е на въоръжение в множество държави.

Ден по-рано Милен Керемедчиев, дипломат и международен наблюдател, написа във "Фейсбук", че на летището в София има поне 7 големи военни самолета. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", съобщи той и пусна снимка от базираните там машини.

Сега става ясно, че е дошъл и C-130, който е проектиран за транспорт на войски и товари и има възможност да излита и каца на къси неподготвени писти.

Веднага след поста на Керемедчиев и публичното изнасяне на информацията, американското посолство излезе с позиция, в която се казва, че България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на НАТО. "Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане", написаха от американската дипломатическа мисия в София.

След американското посолство и българското Министерство на отбраната пусна официално съобщение: "Във връзка с медийните публикации, уточняваме следното: Самолетите на летище "Васил Левски" са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Херкулес, Рамщайн, летище Васил Левски

Още новини по темата

6 евро на час е таксата на реновирания покрит паркинг на летище София
10 Февр. 2026

Летище София открива покрития паркинг след мащабен ремонт
06 Февр. 2026

15 страни обещаха помощ на Украйна през 2026 г.

16 Дек. 2025

По Южното Черноморие се очакват урагани
18 Ноем. 2025

100 стихотворения подгряват концерта на Тил Линдеман
15 Ноем. 2025

Магазини на софийското летище нарушават Закона за еврото

20 Окт. 2025

Съюзниците ще плащат на военните заводи в Украйна
05 Юни 2025

България свали нивото за срещата на "коалицията на желаещите"
11 Апр. 2025

Тил Линдеман от "Рамщайн" идва с шоу 18+
13 Ноем. 2024

Германия отложи срещата на НАТО в Рамщайн

09 Окт. 2024

Германия прекрати делото за сексуално насилие срещу Тил Линдеман
29 Авг. 2023

Сексуални обвинения може да прекратят турнето на "Рамщайн"
10 Юни 2023

Столтенберг: Украйна е готова да си върне повече територия
21 Апр. 2023

Германия се извъртя за танковете "Леопард-2"
23 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?