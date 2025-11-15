Медия без
100 стихотворения подгряват концерта на Тил Линдеман

Фронтменът на "Рамщайн" ще пее в София на 8 декември

Днес, 17:29
Тил Линдеман
Фейсбук профил на музиканта
Тил Линдеман

"100 стихотворения", последната засега поетична книга на Тил Линдеман, вокалист и автор на текстовете на световноизвестната група "Рамщайн", излиза за първи път на български език в превод на Теодора Гандева и Александра Димитрова, с художествената редакция на Роберт Леви. Снимката на корицата е на световноизвестния музикант и фотограф Брайън Адамс, информират издателите от "Скрибенс".

Премиерата е на 1 декември в клуб "Строежа", където почитателите на поезията и музиката ще имат възможност да се потопят в поетичния свят на Линдеман. Само седмица по-късно, на 8 декември, Тил Линдеман пристига у нас за концерта си в зала "Арена 8888 София".

"Познат на милиони по света със своята сценична сила и провокативна лирика, Тил Линдеман е и поет с над 20-годишна творческа история. В "100 стихотворения" той отново създава свой собствен поетичен свят –  плътен, тъмен, чувствен и безкомпромисен. Темите, които Линдеман изследва, изграждат неговия космос: природата, тялото, самотата, насилието, любовта, злото, животните, болката, красотата, езика, смъртта, секса. Поетът играе с класически поетични форми, стихове, народни песни, броилки, балади и винаги намира своя собствен тон, в който съжителстват черен хумор и ирония, сурова откровеност и неочаквана нежност", разказват издателите. 

Тил Линдеман е роден на 4 януари 1963 г. в Лайпциг. Син е на детския поет Вернер Линдеман и журналистката Бригите Линдеман. Преди да създаде "Рамщайн", Линдеман свири на барабани в групата First Arsch и участва в различни музикални проекти в началото на 90-те. През 1994 г., заедно с Паул Ландерс, Кристоф Doom Шнайдер и Кристиан Flake Лоренц печели конкурс в Берлин, който поставя началото на групата.

Концертът на Линдеман в София е част от европейското турне Meine Welt ("Моят свят"), което включва също Лондон, Амстердам, Франкфурт, Париж, Виена, Будапеща, Букурещ, Истанбул, и се организира от Fest Team. Също както шоутата на "Рамщайн", той е зрелищно мултимедийно преживяване с възрастово ограничение 18+. 

61-годишният Линдеман е спорна фигура, обвиняван в сексуални посегателства, но без да се стига до присъда. В годините на ковид пандемията, когато музикалният живот в Германия бе силно ограничен, той се подвизаваше в Русия, където създаде нов проект и го нарече с нецензурна руска дума. С него засне провокативно сексуалния клип Till The End, публикуван само в местни XXX сайтове.  По-късно записа и парчето "Любимый город" на руски. След началото на войната Линдеман се "сниши" и се прибра в Германия.

