Япония пуска синтетичен метан в газовата мрежа

"Осака газ" и "Интекс" обявиха през февруари, че започват изграждането на инсталацията за производство на синтетичен метан от зелен водород и въглероден двуокис.

В Япония тестват използването на микс със синтетичен метан в газопроводната мрежа.

„Осака Газ“ и „Инпекс“ започват подаването на смес от синтетичен метан и природен газ по 1536 км газопроводи в централната част на Япония близо до Токио.

Синтетичният метан се произвежда с водород и уловен CO2. „Инпекс“ вече работи по изграждането на съоръжение за производство на синтетичен метан с капацитет 400 куб. метра в час. Това е равно на годишното потребление на газ на около 10 000 домакинства. Очаква се инсталацията да влезе в експлоатация през юни. За целите на проекта двете фирми имат договор за покупка на 750 тона втечнен водород годишно от „Иватани“.

Прер 2021 г. държавният научноизследователски институт „Недо“ отпусна петгодишно финансиране за „Осака Газ“ и „Инпекс“ да проучат възможностите за използване на синтетичен метан в битовото газоснабдяване.

Японската газова асоциация, която обединява всички частни компании в бранша, планира до 2050 г. 90% от битовото газоснабдяване да премине към използване на синтетичен метан, който да замени втечнения природен газ (ВПГ), използван в момента. съобщи в. Nikkei.