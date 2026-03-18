Депутатите се втурнаха да спасяват въглищата и "Марица Изток"

Темата за въглищните централи и мини пак излезе на дневен ред заради новата енергийна криза, предизвикана от военния конфликт в Блзикия изток и затварянето на Ормузкия проток.

Партиите в Народното събрание решиха, че България трябва да последва примера на Италия и на още няколко държави от ЕС и да поиска ревизия на системата за търговия с въглеродни емисии, както и временно освобождаване от "въглеродния данък". На 19-20 март има важно заседание на Европейския съвет, който ще обсъди мерки заради ценовия шок с петрола и природния газ. По този повод "Възраждане" настоя парламентът да задължи със свое решение правителството "да предприеме необходимите действия за запазване на работните места, въгледобива и производството на електроенергия в комплекса „Марица Изток“.

"Европейският съюз се превърна в бирник на нашата икономика с "данък въздух", който варира през последните пет години от 65 до 105 евро на тон въглеродни емисии. А най-големите икономики - Китай, САЩ, Индия, Русия, Япония, или въобще не плащат такъв данък или данъкът е в пъти по-малък от нашия, 9-10 евро. Това прави европейската икономика неконкурентоспособна", обясни мотивите Искра Михайлова. Големите замърсители - каквито са въглищните ТЕЦ, да длъжни да купуват СО2 квоти, което оскъпява произведената от тях енергия. Михайлова подчерта, че десет европейски държави са поискали преразглеждането на пазарите за въглеродни емисии.

След две заседания на енергийната комисия беше изработено решение за даване на мандат на правителството за позицията на България за утрешния Европейски съвет в Брюксел. То бе прието в пленарната зала с единодушие.

Какво предлага Брюксел

На срещата на върха на 19 март Европейската комисия ще представи пакет от мерки - краткосрочни и дългосрочни, за овладяване на високите цени на енергията и повишаване на конкурентоспособността на индустрията.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен посочи няколко начина, по които страните биха могли да се борят с по-високите разходи за енергия заради конфликта в Близкия изток.

Ще бъде обсъдено облекчаване на правилата за компенсиране на домакинствата и бизнеса, а също и определяне на таван на цените на природния газ.

Друга идея е да се облекчат правилата за държавна помощ и да се разреши на правителствата да пренасочват печалбите, генерирани от газови централи, в подкрепа на потребителите и бизнеса, изправени пред нарастващи сметки,

Фон дер Лайен посочва, че тези мерки са били използвани през 2022 г. след нахлуването на Русия в Украйна.

Комисията смята да „засили допълнително“ механизъм, който позволява на страните да компенсират 80% от цената на въглеродните емисии.

Предвижда се и реформа на пазара на въглеродни емисии. Лидерите на ЕС ще поискат от ЕК да ускори преразглеждането на Системата за търговия с емисии, която утежнява силно сметките за ток. Обмисля се временно да се улесни предоставянето на безплатни квоти за емисии на компаниите и разхлабване на правилата за предлагане на въглеродни разрешителни на пазара при ценови скокове.

ЕК отправя препоръки към държавите членки да намалят националните данъци върху електроенергията и мрежовите такси.

Пътната карта „Една Европа, един пазар“ (One Europe, One Market) включва законодателни мерки за засилване на конкурентоспособността до 2027 г и пакет за защита на уязвимите домакинства от енергийна бедност.

Мерките трябва да бъдат „целенасочени и временни“, подчертава Фон дер Лайен - намек срещу държавите, които искат отказ от ключови политики в областта на климата, които водят до по-високи цени.