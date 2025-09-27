Върнаха Русия и Беларус в Параолимпийското движение

IPC Генералната асамблея на IPC продължи три дни в Сеул

Националните параолимпийски комитети на Русия и Беларус бяха възстановени като редовни членове на IPC, с всички произтичащи от това права.

Такова е решението на Генералната асамблея на международния параолимпийски комитет в Сеул. Според него двете държави "си възвръщат пълните права и привилегии на членство в IPC, в съответствие с Устава. IPC ще работи с двата национални комитета, за да въведе практическите договорености за това възможно най-скоро".

Членството на двете държави бе частично суспендирано на асамблеята през 2023 г. заради войната, която Русия започна в Украйна и подкрепата към нея от страна на Беларус. За дълго време техни спортисти не бяха допускани до състезания под егидата на IPC, а на параолимпийските игри в Париж те участваха с неутрален статуг - без знаме, хамн и всякакви други национални символи.

По същите критерии и МОК допусна спортистите от Русия и Беларус на игрите в Париж 2024, но засега в МОК няма никакви индикации за подготвяне на гласуване за връщане на пълното членство на двата национални олимпийски комитета.

На Генералната асамблея в Сеул право на глас по въпроса имаха националните параолимпийски комитети, международните федерации и организации за спорт за хора с увреждания.

Първо бе процедурата за Русия. Против пълно суспендиране на нейния параолимпийски комитет гласуваха 111 членове, против бяха 55, а 11 се въздържаха. След това бе гласувано и срещу частично отстраняване 91-77-7, което означава, че Русия си възвръща пълното членство в IPC, защото за приемане на подобно решение са необходими 50% +1 от гласовете на членовете.

По подобен начин протече вотът и относно Беларус. Против пълно суспендиране бяха 119, при 48 против и 9 въздържали се, а против частично отстраняване резултатът бе съответно 103-63-10.

Нов мандат за президента на IPC

Андрю Парсънс бе преизбран за трети 4-годишен мандат като президент на IPC. 48-годишният бразилец получи подкрепата на 109 от 177 валидни бюлетини в съперничество с другия кандидат - южнокорееца Донг Хюн Бае, за когото гласуваха 68 членове на Генералната асамблея.

Парсънс, по професия журналист, през 2017 г. стана третият президент на международния параолимпийски комитет, а преди това 4 години бе вицепрезидент.

На форума в Сеул IPC прие и трима нови членове - националните комитети на Боливия и Судан и международната федерация по спортно катерене (IFSC). По този начин членовете на IPC нараснаха до 211.