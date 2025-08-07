US Open отново чупи рекорда за награден фонд в тениса

ЕПА/БГНЕС архив През 2024 г. Яник Синер получи шампионски чек за $3,6 млн. на US Open. Тазгодишният носител на трофея в Ню Йорк ще заработи $5 млн.

Нови висини ще достигне бездруго рекордният награден фонд на Откритото първенство на САЩ по тенис. Последният турнир от Големия шлем ще изплати на участниците в тазгодишното издание (24 август - 7 септември) общо $90 млн.

Увеличението е с цели 20% спрямо изданието през 2024 г., когато тенисистите в Ню Йорк получиха общо $75 млн. Именно това беше и настоящият рекорд за най-голям награден фонд в тениса.

Дори със собствени увеличени бюджети през 2025 г., другите три "мейджър" турнира не можаха да достигнат тази сума - през този сезон парите на Australian Open бяха в размер на 96,5 австралийски долара ($63 млн.), на "Ролан Гарос" - €56,4 млн. ($66 млн.), а на "Уимбълдън" - £53,5 млн. ($72 млн.). А сега вече всички те имат нова летва за сравнение.

На US Open невиждани ще бъдат и индивидуалните чекове. За първи път в историята на професионалния тенис шампионите на сингъл при мъжете и при жените ще получат премии от по $5 млн. Ръстът е близо 40% спрямо миналгодишния бонус от $3,6 млн. за титлата в Ню Йорк.

През настоящия сезон шампионите в предишните три надпревари от Шлема заработиха 3,5 австралийски долара ($2,3 млн.) в Мелбърн, €2,55 млн. ($3 млн.) в Париж и £3 млн. ($4 млн.) в Лондон.

Финансовият стимул в САЩ ще бъде с двуцифрено процентно увеличение във всички кръгове на турнира, при това не само в основната схема. Само в квалификациите във "Флашинг Медоус" ще бъдат раздадени рекордните $8 млн. - с 10% повече от 2024 г.

Тази година се очертава България да няма нито един сигурен участник в основните схеми на US Open. Най-добрият ни тенисист при мъжете Григор Димитров вече обяви, че пропуска турнира заради травмата в гръдния мускул, която получи на "Уимбълдън". С настоящото си класиране в ранглистата първата ни ракета при жените Виктория Томова (№105 в света) пък вероятно ще трябва да започне от квалификациите.