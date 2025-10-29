Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Оркестърът на Шьонбрун носи коледния дух на Виена

Виртуозните музиканти ще свирят два пъти в зала "България", в Пловдив и Варна

Днес, 18:02
"Виена Шьонбрун Оркестра" продължава да популяризира духа на старата Европа по музикалните подиуми на планетата.
"Виена Шьонбрун Оркестра" продължава да популяризира духа на старата Европа по музикалните подиуми на планетата.

„Виена Шьонбрун Оркестра“ обяви втори коледен концерт в зала „България“ на 13 декември с начален час 15.30 часа, след като първият от 19.30 часа на същата дата беше напълно разпродаден. Публиката очевидно проявява голям интерес към събитието, което е част от празничното турне на оркестъра у нас – в София, Пловдив (14 декември, зала „С.И.Л.А.“) и Варна (15 декември, Дворец на културата и спорта), отбелязват организаторите от Vienna Trend Events.

Тази година престижният дворцов оркестър на Австрия е подготвил изцяло нова празнична програма, вдъхновена от традицията на любимия за меломаните Новогодишен концерт на Виенската филхармония, който и БНТ редовно излъчва на 1 януари. Публиката ще има възможност да се потопи в златния свят на класиката с творби на Хайдн, Моцарт и Бетовен – трима гении, чиято музика събира вековете в един светъл празничен миг. Изпълненията на „Виена Шьонбрун Оркестра“ ще се превърнат буквално в „музикална картичка“ от сърцето на Виена с изисканост и стил.

На диригентския пулт отново ще застане маестро Винисиус Ката. Роден в Бразилия, но истински виенчанин по дух и образование, той е носител на първа награда от Международния оперен диригентски конкурс „Синият Дунав“ (2011) и е работил с водещи оперни театри в Европа и у нас – държавните опери в Пловдив и Бургас. Под неговата палка оркестърът звучи с точност, страст и невероятна жизненост, коментират музикалните експерти. Сцената ще събере двадесет и четирима изключителни музиканти и двама солисти. Шестима от тях са българи, сред които е и Таня Джарова-Салюстио, концертмайстор на оркестъра от самото му създаване.

Основан през 90-те години на ХХ век, „Виена Шьонбрун Оркестра“ е официалният камерен оркестър на двореца „Шьонбрун“ – един от най-красивите дворци в света и емблематична забележителност на Австрия, където шестгодишният Моцарт някога е свирил пред императрица Мария Тереза. Днес оркестърът продължава класическата традиция, разнасяйки духа на изящния дворец по световните сцени.

В България гостуването на „Виена Шьонбрун Оркестра“ винаги е очаквано събитие. Билети се продават в мрежата на Eventim, Grabo, бензиностанции OMV, книжарници Orange и на касите на съответните зали на цени от 119 до 159 лева (за втория концерт в София), от 99 до 129 лева в Пловдив и от 99 до 139 лева във Варна, където все още са останали ограничен брой места за разпродаване.

Диригентът Винисиус Ката е бразилец по рождение, но виенчанин по дух.
Диригентът Винисиус Ката е бразилец по рождение, но виенчанин по дух.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Виена Шьонбрун Оркестра, дворец Шьонбрун, Виенска филхармония, Винисиус Ката, новогодишен концерт, Зала България

Още новини по темата

Бразилска неделя закрива фестивала „Софийски музикални седмици“
02 Юли 2025

Музикалната мистерия „Записки на жената призрак“ излиза премиерно в 4 държави
30 Юни 2025

Принцесата на акордеона дебютира със Софийската филхармония в четвъртък
16 Юни 2025

Софийската филхармония кани на забавен маратон на 1 юни
31 Май 2025

Носители на "Латино Грами" покоряват София и Варна с танга на Пиацола
28 Май 2025

Откритието Никола Богомилов дебютира с клавирен рецитал в зала „България“
26 Май 2025

Филхармонията на Косово за пръв път ще свири в България
06 Май 2025

Мексиканският тенор Роландо Вийязон идва по покана на Соня Йончева
06 Февр. 2025

Рикардо Мути дирижира за последно Новогодишния концерт във Виена
29 Дек. 2024

Люси Дяковска и Плевенската филхармония черпят с коледни песни от цял свят
16 Дек. 2024

От аборигенски танци до църковни песнопения в Новогодишния фестивал на НДК
30 Окт. 2024

„Виена Шьонбрун Оркестра“ идва на коледно турне у нас
24 Окт. 2024

Маратон с българска музика звучи на 3 март в зала „България“
02 Март 2024

Изтъкнат турски диригент гостува на Софийската филхармония
26 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте