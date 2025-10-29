Оркестърът на Шьонбрун носи коледния дух на Виена

„Виена Шьонбрун Оркестра“ обяви втори коледен концерт в зала „България“ на 13 декември с начален час 15.30 часа, след като първият от 19.30 часа на същата дата беше напълно разпродаден. Публиката очевидно проявява голям интерес към събитието, което е част от празничното турне на оркестъра у нас – в София, Пловдив (14 декември, зала „С.И.Л.А.“) и Варна (15 декември, Дворец на културата и спорта), отбелязват организаторите от Vienna Trend Events.

Тази година престижният дворцов оркестър на Австрия е подготвил изцяло нова празнична програма, вдъхновена от традицията на любимия за меломаните Новогодишен концерт на Виенската филхармония, който и БНТ редовно излъчва на 1 януари. Публиката ще има възможност да се потопи в златния свят на класиката с творби на Хайдн, Моцарт и Бетовен – трима гении, чиято музика събира вековете в един светъл празничен миг. Изпълненията на „Виена Шьонбрун Оркестра“ ще се превърнат буквално в „музикална картичка“ от сърцето на Виена с изисканост и стил.

На диригентския пулт отново ще застане маестро Винисиус Ката. Роден в Бразилия, но истински виенчанин по дух и образование, той е носител на първа награда от Международния оперен диригентски конкурс „Синият Дунав“ (2011) и е работил с водещи оперни театри в Европа и у нас – държавните опери в Пловдив и Бургас. Под неговата палка оркестърът звучи с точност, страст и невероятна жизненост, коментират музикалните експерти. Сцената ще събере двадесет и четирима изключителни музиканти и двама солисти. Шестима от тях са българи, сред които е и Таня Джарова-Салюстио, концертмайстор на оркестъра от самото му създаване.

Основан през 90-те години на ХХ век, „Виена Шьонбрун Оркестра“ е официалният камерен оркестър на двореца „Шьонбрун“ – един от най-красивите дворци в света и емблематична забележителност на Австрия, където шестгодишният Моцарт някога е свирил пред императрица Мария Тереза. Днес оркестърът продължава класическата традиция, разнасяйки духа на изящния дворец по световните сцени.

В България гостуването на „Виена Шьонбрун Оркестра“ винаги е очаквано събитие. Билети се продават в мрежата на Eventim, Grabo, бензиностанции OMV, книжарници Orange и на касите на съответните зали на цени от 119 до 159 лева (за втория концерт в София), от 99 до 129 лева в Пловдив и от 99 до 139 лева във Варна, където все още са останали ограничен брой места за разпродаване.