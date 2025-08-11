Джаки Чан: Преди каскада си казвам "Ще умра ли?"

"Не съм Супермен. Страх ме е. Преди каскада винаги се питам: "Този път ще умра ли?". С тези думи Джаки Чан се обърна към публиката на кинофестивала в Локарно, където получи наградата "Златен леопард" за цялостна кариера.

Събитието бе сред най-очакваните моменти в 78-ото издание на форума в швейцарския град, а 71-годишната екшън звезда бе посрещната с аплодисменти, скандирания и плакати, съобщава Variety. Тази година Чан отбелязва 64 години в киното – започнал едва на 7 през 1961 г., той израства пред камерата и преминава през всички роли в индустрията – от каскадьор и актьор до режисьор, продуцент и сценарист. Разказва как баща му веднъж го попитал дали на 60 години все още ще може да се бие. "Аз съм на 71 и още мога", каза Чан.

Бъдещата звезда е "мързеливо и палаво" дете, изпратено от баща му в училище по бойни изкуства, където прекарва дълги часове в строга дисциплина. Първите му участия пред камерата са като каскадьор във филми на Брус Ли, включително класиката "Юмрукът на яростта" (1972).

Актьорът сподели, че ранните му опити да пробие в САЩ били разочароващи – публиката и продуцентите го възприемали като "още един Брус Ли". "В Америка искаха да играя в стил Клинт Истууд – с малко думи и много юмруци, но това не съм аз." Това го връща в Хонконг, където създава "Полицейска история" (1985) – филм, в който съчетава зрелищни каскади, хумор и динамичен сюжет. Но истинският му световен пробив идва с "Час пик" (1998) на режисьора Брет Ратнър, където партнира на Крис Тъкър. Филмът проследява двама коренно различни детективи – един от Хонконг и един от Лос Анджелис – принудени да работят заедно по случай на отвличане.

Най-важното за един филм е сценарият. Бойните сцени идват след това, подчерта Чан пред швейцарската публика. "Публиката не се интересува дали е валяло или дали бюджетът е орязан. Те искат добър филм. Старите филми бяха по-добри. Днес големите студиа се ръководят от бизнесмени, а не от режисьори. Инвестират 40 милиона и си мислят "Как мога да си ги върна обратно?" Много трудно е днес да се направи добър филм."

"Винаги се уча от промяната", добави Джаки. Научил се е дори да пее - "по-лесно е, отколкото да се биеш", заяви актьорът и направи серенада на публиката. "Животът на екшън звездата е кратък. Колко екшън звезди са още на мода?" И определи получаването на наградата в Локарно като потвърждение, че днес хората го възприемат като добър актьор.

Но художественият директор на фестивала Джона А. Назаро отиде по-далеч: тя го нарече "истински гений, който буквално преосмисли екшън киното": "Има време преди Джеки Чан, и време след него."