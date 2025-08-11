Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Джаки Чан: Преди каскада си казвам "Ще умра ли?"

Легендата на филмите с бойни изкуства бе почетен от фестивала в Локарно

Днес, 16:45
Джаки Чан със "Златния леопард"
EПА/БГНЕС
Джаки Чан със "Златния леопард"

"Не съм Супермен. Страх ме е. Преди каскада винаги се питам: "Този път ще умра ли?". С тези думи Джаки Чан се обърна към публиката на кинофестивала в Локарно, където получи наградата "Златен леопард" за цялостна кариера.

Събитието бе сред най-очакваните моменти в 78-ото издание на форума в швейцарския град, а 71-годишната екшън звезда бе посрещната с аплодисменти, скандирания и плакати, съобщава VarietyТази година Чан отбелязва 64 години в киното – започнал едва на 7 през 1961 г., той израства пред камерата и преминава през всички роли в индустрията – от каскадьор и актьор до режисьор, продуцент и сценарист. Разказва как баща му веднъж го попитал дали на 60 години все още ще може да се бие. "Аз съм на 71 и още мога", каза Чан. 

Бъдещата звезда е "мързеливо и палаво" дете, изпратено от баща му в училище по бойни изкуства, където прекарва дълги часове в строга дисциплина. Първите му участия пред камерата са като каскадьор във филми на Брус Ли, включително класиката "Юмрукът на яростта" (1972). 

Актьорът сподели, че ранните му опити да пробие в САЩ били разочароващи – публиката и продуцентите го възприемали като "още един Брус Ли". "В Америка искаха да играя в стил Клинт Истууд – с малко думи и много юмруци, но това не съм аз." Това го връща в Хонконг, където създава "Полицейска история" (1985) – филм, в който съчетава зрелищни каскади, хумор и динамичен сюжет. Но истинският му световен пробив идва с "Час пик" (1998) на режисьора Брет Ратнър, където партнира на Крис Тъкър. Филмът проследява двама коренно различни детективи – един от Хонконг и един от Лос Анджелис – принудени да работят заедно по случай на отвличане. 

Най-важното за един филм е сценарият. Бойните сцени идват след това, подчерта Чан пред швейцарската публика. "Публиката не се интересува дали е валяло или дали бюджетът е орязан. Те искат добър филм. Старите филми бяха по-добри. Днес големите студиа се ръководят от бизнесмени, а не от режисьори. Инвестират 40 милиона и си мислят "Как мога да си ги върна обратно?" Много трудно е днес да се направи добър филм."

"Винаги се уча от промяната", добави Джаки. Научил се е дори да пее - "по-лесно е, отколкото да се биеш", заяви актьорът и направи серенада на публиката. "Животът на екшън звездата е кратък. Колко екшън звезди са още на мода?" И определи получаването на наградата в Локарно като потвърждение, че днес хората го възприемат като добър актьор.

Но художественият директор на фестивала Джона А. Назаро отиде по-далеч: тя го нарече "истински гений, който буквално преосмисли екшън киното":  "Има време преди Джеки Чан, и време след него." 

ЕПА/БГНЕС
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джаки Чан, Локарно

Още новини по темата

Новият "Карате кид" е само повод да си спомним предишните
01 Юни 2025

Локарно удостои Алфонсо Куарон с награда за цялостен принос
12 Авг. 2024

Иво Димчев и Джаки Чан с песни за коронавируса
17 Март 2020

Иде кунгфу театърът на Джаки Чан
25 Окт. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар