Париж посреща картините на Жорж Папазов след 10 г. отсъствие

Българският културен институт в Париж ще бъде домакин на изложбата „Жорж Папазов. Завръщане у дома“ (Georges Papazoff. Retrouver son chez-soi), посветена на българо-френския художник модернист, важна фигура в европейското изкуство. Експозицията се открива в 18.30 часа на 30 октомври и ще остане на вниманието на ценителите в галерията на БКИ до 5 декември.

Изложбата представя 22 оригинални платна на Жорж Папазов (1894-1972) – негови ранни картини от 20-те години на миналия век, както и от по-късните му години във Франция. Селекцията проследява визуалната и тематична еволюция в изкуството на художника – от експериментите със сюрреалистичната форма до по-абстрактни и философски наситени композиции.

Куратор на експозицията е изкуствоведът д-р Мария Василева, а всички творби са част от частната сбирка на Георги Василев – колекционер и меценат, който от години популяризира творчеството на Папазов в България и чужбина с мисията да върне името му сред големите в европейския модернизъм.

В „Жорж Папазов. Завръщане у дома“ ще бъдат включени и няколко произведения на Ман Рей, Жул Паскин, Марсел Дюшан и Андре Дерен – автори, с които Папазов споделя време, среда и артистичен кръг в Париж през 20-те и 30-те години на ХХ век. Те допълват контекста и разкриват връзките на българина с водещите фигури на художествения авангард между двете световни войни.

Експозицията в Париж идва в момент на засилен международен интерес към творчеството на Жорж Папазов. През 2024 г. центърът за изкуство „Жорж Помпиду“ в Париж прие в колекцията си неговата картина „Мечтание“ (1925) – дарение от Георги Василев, и я включи в постоянната си експозиция редом с произведения на Дали, Танги, Де Кирико и Магрит. През 2025-а негова самостоятелна изложба бе представена в Националния музей за модерно изкуство в Загреб, а по-рано, през 2022 г., Националната галерия в София организира голяма ретроспектива на художника под заглавие „Жорж Папазов – Осветителят“.

В началото на тази година на стената на последния дом на Папазов в град Ванс, Южна Франция, бе поставена паметна плоча по инициатива на няколко български артисти и с подкрепата на Българския културен институт.

Жорж Папазов е родом от Ямбол. Напуска България съвсем млад, още ненавършил 20, и в следващите 10 години живее в Прага, Виена, Мюнхен и Берлин. В този период намира своето призвание, учи се от най-прогресивните за онова време художници и преживява непосредствено пулса на европейската авангардна сцена. По-късно споделя съдбата на редица големи творци, които в началото на ХХ век са привлечени от артистичната харизма и неудържимия интелектуален устрем на Париж. Папазов пристига във френската столица на 1 януари 1924 г. и бързо се налага на художествената сцена, работи с известни галеристи и дилъри, а статии му посвещават най-нашумелите арт критици от епохата.

Участва в изложби в Париж, Милано, Прага, Чикаго, София и другаде. Талантът му е подкрепен от колекционери и меценати. През 1926 г. е поканен да участва в голямата международна изложба на модерното изкуство в Бруклинския музей, Ню Йорк. Художникът публикува и литературни текстове – сред тях книга, посветена на Жул Паскин, автобиография, сборници с есета за изкуството и романи.

През 1960 г. Жорж Папазов се установява във Ванс, Южна Франция, където прекарва последните 12 години от живота си. За него критикът Едуар Жагер пише, че е „един от предшествениците на това, което наричаме абстрактен сюрреализъм“, а Жан-Пол Креспел го нарича „сюрреалист преди сюрреализма“. Папазов рисува до самия си край. Последната му изложба приживе е ретроспектива, представена през 1971 г. в парижката галерия „Сена“. Но и след смъртта му Париж, Лондон, Женева, Милано, София продължават да му посвещават самостоятелни изложби. Последната във френската столица е през 2016 г. в галерия „Антоан Лорентин“.

Макар че живее и твори във Франция, където намира признание и се реализира като артист, Папазов никога не прекъсва връзката си с България и неколкократно се завръща в родината си с изложби и лекции. Днес негови творби се намират в музеи и частни колекции по целия свят.