Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Париж посреща картините на Жорж Папазов след 10 г. отсъствие

22 оригинала на художника влизат в изложба с творби на Марсел Дюшан, Ман Рей, Андре Дерен и Жул Паскин

Днес, 14:35
Арт критиците определят българина Жорж Папазов като "сюрреалист преди сюрреализма".
Арт критиците определят българина Жорж Папазов като "сюрреалист преди сюрреализма".

Българският културен институт в Париж ще бъде домакин на изложбата „Жорж Папазов. Завръщане у дома“ (Georges Papazoff. Retrouver son chez-soi), посветена на българо-френския художник модернист, важна фигура в европейското изкуство. Експозицията се открива в 18.30 часа на 30 октомври и ще остане на вниманието на ценителите в галерията на БКИ до 5 декември.

Изложбата представя 22 оригинални платна на Жорж Папазов (1894-1972) – негови ранни картини от 20-те години на миналия век, както и от по-късните му години във Франция. Селекцията проследява визуалната и тематична еволюция в изкуството на художника – от експериментите със сюрреалистичната форма до по-абстрактни и философски наситени композиции.

Куратор на експозицията е изкуствоведът д-р Мария Василева, а всички творби са част от частната сбирка на Георги Василев – колекционер и меценат, който от години популяризира творчеството на Папазов в България и чужбина с мисията да върне името му сред големите в европейския модернизъм.

В „Жорж Папазов. Завръщане у дома“ ще бъдат включени и няколко произведения на Ман Рей, Жул Паскин, Марсел Дюшан и Андре Дерен – автори, с които Папазов споделя време, среда и артистичен кръг в Париж през 20-те и 30-те години на ХХ век. Те допълват контекста и разкриват връзките на българина с водещите фигури на художествения авангард между двете световни войни.

Експозицията в Париж идва в момент на засилен международен интерес към творчеството на Жорж Папазов. През 2024 г. центърът за изкуство „Жорж Помпиду“ в Париж прие в колекцията си неговата картина „Мечтание“ (1925) – дарение от Георги Василев, и я включи в постоянната си експозиция редом с произведения на Дали, Танги, Де Кирико и Магрит. През 2025-а негова самостоятелна изложба бе представена в Националния музей за модерно изкуство в Загреб, а по-рано, през 2022 г., Националната галерия в София организира голяма ретроспектива на художника под заглавие „Жорж Папазов – Осветителят“.

В началото на тази година на стената на последния дом на Папазов в град Ванс, Южна Франция, бе поставена паметна плоча по инициатива на няколко български артисти и с подкрепата на Българския културен институт.

Жорж Папазов е родом от Ямбол. Напуска България съвсем млад, още ненавършил 20, и в следващите 10 години живее в Прага, Виена, Мюнхен и Берлин. В този период намира своето призвание, учи се от най-прогресивните за онова време художници и преживява непосредствено пулса на европейската авангардна сцена. По-късно споделя съдбата на редица големи творци, които в началото на ХХ век са привлечени от артистичната харизма и неудържимия интелектуален устрем на Париж. Папазов пристига във френската столица на 1 януари 1924 г. и бързо се налага на художествената сцена, работи с известни галеристи и дилъри, а статии му посвещават най-нашумелите арт критици от епохата.

Участва в изложби в Париж, Милано, Прага, Чикаго, София и другаде. Талантът му е подкрепен от колекционери и меценати. През 1926 г. е поканен да участва в голямата международна изложба на модерното изкуство в Бруклинския музей, Ню Йорк. Художникът публикува и литературни текстове – сред тях книга, посветена на Жул Паскин, автобиография, сборници с есета за изкуството и романи.

През 1960 г. Жорж Папазов се установява във Ванс, Южна Франция, където прекарва последните 12 години от живота си. За него критикът Едуар Жагер пише, че е „един от предшествениците на това, което наричаме абстрактен сюрреализъм“, а Жан-Пол Креспел го нарича „сюрреалист преди сюрреализма“. Папазов рисува до самия си край. Последната му изложба приживе е ретроспектива, представена през 1971 г. в парижката галерия „Сена“. Но и след смъртта му Париж, Лондон, Женева, Милано, София продължават да му посвещават самостоятелни изложби. Последната във френската столица е през 2016 г. в галерия „Антоан Лорентин“.

Макар че живее и твори във Франция, където намира признание и се реализира като артист, Папазов никога не прекъсва връзката си с България и неколкократно се завръща в родината си с изложби и лекции. Днес негови творби се намират в музеи и частни колекции по целия свят.

"Българската сила", 1925, маслени бои върху платно.
"Българската сила", 1925, маслени бои върху платно.
"Огънят", 1925, маслени бои върху платно.
"Огънят", 1925, маслени бои върху платно.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Жорж Папазов, Български културен институт в Париж, сюрреализъм, изложба в Париж

Още новини по темата

90 ценни картини от 4 галерии в страната влизат на „Шипка“ 6
12 Юни 2025

Загреб припомня големия Жорж Папазов 90 години по-късно
06 Май 2025

Магичният свят на Петър Чуклев населява с чудати герои галерия „Арте“
20 Февр. 2025

"Силви Вартан и нейната България" се откри в Париж
04 Дек. 2024

Жорж Папазов: завръщане в Ямбол след 130 години
19 Окт. 2024

Цигуларят Васко Василев ще свири на Айфеловата кула
25 Апр. 2024

Автентични български килими от Чипровци, Котел и Пирот превземат Париж
12 Апр. 2024

Жорж Папазов украси колекцията на "Жорж Помпиду"
30 Яну. 2024

Български аутсайдери в изкуството редят нова изложба в Париж
18 Септ. 2023

Животни и птици превземат Градската галерия
22 Май 2023

Цигуларят Светлин Русев ще свири на Айфеловата кула за 24 май
15 Май 2023

Жорж Папазов - "осветен" у нас 50 години след смъртта си
09 Яну. 2023

Парижанинът от Ямбол Жорж Папазов превзема 7 зали в Двореца
09 Дек. 2022

Български аутсайдери в изкуството с първа изложба в Париж

07 Септ. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар