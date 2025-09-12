Хаусер представя нов албум, вдъхновен от България

Световноизвестният виолончелист Хаусер, познат и като половинката от дуета 2Cellos, представя днес нов албум Cinema, предшестващ концерта му в София, информират организаторите на събитието от Fest Team. По думите им албумът е не само музикално пътешествие, но и вдъхновено от България визуално преживяване – цели шест от видеоклиповете към него оживяват със сцени от Античния театър, Стария град и други атрактивни локации в Пловдив, който се превръща в символ на кинематографичната визия на албума.

Изборът на България за последна спирка от турнето на Хаусер The Final Bow – Rebel’s Last Night не е случаен. През 2024 г. музикантът свири в Пловдив на две разпродадени дати в Античния театър, а през пролетта на 2025-та се завърна у нас, за да заснеме шест видеоклипа за своя албум Cinema с изцяло български екип. От тях The Music of the Night, Le Vent, Le Cri, What Was I Made For? и Concerto pour la fin d’un amour вече са налични във видео платформите. Те пренасят зрителя сред магията на Пловдив и така България се превръща в естествен декор на световния му проект.

„Това е най-личният ми албум досега, защото включва не само обичани класики, но и скрити диаманти, които преоткрих и обикнах. Вярвам, че те ще станат любими и на публиката“, казва Хаусер. В Cinema музикантът интерпретира 25 емблематични произведения, записани с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Робърт Зиглер. Сред тях са Mission: Impossible, Writing’s on the Wall (Spectre), Music of the Night (Phantom of the Opera), Tara’s Theme (Gone with the Wind), Somewhere in Time, A Time for Us (Romeo and Juliet), както и още творби от съкровищницата на световната филмова музика на Нино Рота, Франсис Ле, Луис Бакалов и Вангелис.

Успоредно с новия албум, артистът разкрива и поредното видео от него, този път към Lujon – класика на Хенри Манчини.

Концертът на Хаусер у нас е на 23 декември в зала „Арена 8888 София“. Той ще бъде пълен с изненади, със специални музикални жестове и световни гости, избрани лично от Хаусер. Внушителна и иновативна сцена във формата на чело ще се превърне в център на спектакъла, а цялостното визуално съдържание е преобразено, за да отбележи финалната спирка от турнето – метафорично сбогуване с бунтовника и начало на нов етап от кариерата му, разкриват организаторите. Специално създадена хореография за част от произведенията ще бъде представена от някои от най-добрите танцьори от българската и световната сцена, които ще придадат ново измерение на преживяването, категорични са те.

Виолончелистът Степан Хаусер е роден на 15 юни 1986 г. в град Пула, Хърватия. Учил е в Тринити колидж в Дъблин, в Кралския северен музикален колеж в Манчестър, а по-късно – и в САЩ при виолончелиста Бърнард Грийнхаус. Заедно с музиканта Лука Шулич създават виолончелния дует 2Cellos, който завладява целия свят с талант и артистичен чар.