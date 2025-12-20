Балерина от Италия и цигуларка от САЩ украсяват концерта на Хаусер в София

Италианската примабалерина Анджелика Джизмондо и световноизвестната американска цигуларка Каролайн Кембъл ще бъдат сред специалните гостите в концерта на Хаусер на 23 декември в зала „Арена 8888“ в София, с който именитият челист ще сложи финал на тригодишното си турне, информират организаторите на гастрола от Fest Team. Двете дами са с впечатляваща международна кариера и ярко присъствие на най-престижните сцени по света.

Анджелика Джизмондо е родена в италианския град Асизи. Започва балетното си обучение още като петгодишно дете, преминава през академията на „Ла Скала“ и балетното училище на Римската опера, обучава се и в престижните Академия на танца на името на принцеса Грейс в Монте Карло и Ecole Nationale Supérieure de Danse в Кан, където работи с Паоло Канталупо и други от най-големите съвременни майстори на танца. На 22 години става примабалерина на Балета на Милано, а талантът ѝ я отвежда и до фестивала Лайатико – в легендарния Teatro del Silenzio редом с Андреа Бочели през 2021-ва. Оттогава в продължение на пет години тя е част от шоуто на тенора, с което обикаля Европа, Австралия, Обединеното кралство и САЩ. Отделно в репертоара ѝ са главните роли в балети като „Болеро“, „Кармен“, „Шехерезада“, „Анна Каренина“.

Каролайн Кембъл прави соловия си дебют с оркестър едва на осемгодишна възраст и оттогава се изявява като солист с водещи симфонични формации и на сцени като „Карнеги хол“, „Кенеди център“ и „Медисън скуеър гардън“. С впечатляващата си работа както в класическата, така и в популярната музика, тя си създава име на „цигуларката на звездите“. Лично е избирана за съвместни изпълнения от Андреа Бочели, Стинг, Барбра Стрейзънд, Стиви Уондър и мнозина още.

Появата на Анджелика и Каролайн редом с Хаусер, познат на света и като половинката от дуета 2Cellos, е част от цялостната концепция на концерта The Final Bow – Rebel’s Last Night, създаден специално за финалната спирка от турнето на музиканта.

Организаторите отбелязват, че сцената на „Арена 8888“ във вторник вечер ще бъде във формата на чело. Ще има и още световни гости, а част от музикалните композиции ще бъдат богато хореографирани. Визуалното съдържание е напълно обновено за финала на турнето – метафоричното сбогуване с „Бунтовника“ и първи знак за началото на нова творческа епоха в неговата кариера, коментират от Fest Team. Шест от видеоклиповете към най-новия албум на Хаусер – Cinema, са заснети в Пловдив – сред естествения декор на Античния театър, стария град и други емблематични локации, с творческо ръководство и реализация от изцяло български екип. Достигайки милиони зрители по света, видеата, вдъхновени от България, превърнаха страната ни в ключова част от визуалната история на албума. „Това е най-личният ми албум досега, защото включва не само обичани класики, но и скрити диаманти, които преоткрих и обикнах. Вярвам, че те ще станат любими и на публиката“, споделя Хаусер.

В Cinema музикантът интерпретира 25 емблематични произведения, записани със Симфоничния оркестър на Лондон под диригентството на Робърт Зиглер. Сред тях са Mission: Impossible, Writing’s on the Wall (Spectre), Music of the Night (Phantom of the Opera), Tara’s Theme (Gone with the Wind), Somewhere in Time, A Time for Us (Romeo and Juliet), както и творби от европейската филмова музика на Нино Рота, Франсис Ле, Луис Бакалов и Вангелис.

Паралелно с подготовката за концерта, артистът разширява инициативата си Music Unites the World, която цели да обедини света чрез популярни песни от всяка страна. България присъства в проекта с интерпретация на „Моя страна, моя България“ на Емил Димитров.

Виолончелистът Степан Хаусер е роден на 15 юни 1986 г. в град Пула, Хърватия. Учил е в Тринити колидж в Дъблин, в Кралския северен музикален колеж в Манчестър, а по-късно – и в САЩ при виолончелиста Бърнард Грийнхаус. Заедно с колегата си Лука Шулич създават виолончелния дует 2Cellos, който завладява целия свят с талант и артистичен чар.