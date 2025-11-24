Медия без
България става домакин на коледния тв концерт на Il Volo

Изявата на прочутото трио на 28 ноември ще бъде заснета за национална италианска телевизия

Днес, 14:53
Il Volo - Джанлука Джинобле, Иняцио Боскето и Пиеро Бароне (от ляво на дясно).
Концертът на световноизвестното трио Il Volo в София ще бъде заснет като празничен коледен спектакъл и излъчен по национална италианска телевизия, превръщайки по този начин българската сцена в част от едно от най-чаканите музикални събития на годината, съобщиха организаторите на гостуването BG Sound Stage.

Изявата на Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето ще бъде преживяване и за българската публика, която ще присъства на концерта в петък, 28 ноември, в зала „Арена 8888“. Тя ще бъде преобразена с пищна коледна украса и специфично сценографско оформление, което ще подчертае усещането за празник.

Триото избра именно София за запис на своя телевизионен коледен концерт между две спирки от световното си турне – в Полша и след това в Париж. Ангелогласните италианци добре познават ентусиазма, с който ги приема българската публика – при миналото си гостуване в зала 1 на НДК преди година те споделиха, че единствено тук, у нас, са изнасяли два концерта в един ден за цялата си досегашна кариера...

Към традиционния си репертоар от емблематични оперни класики, вечни италиански хитове, собствен репертоар от 15-годишния им общ творчески път, последния им авторски албум Ad Astra, както и солови изпълнения от световната музикална съкровищница, тримата ще изпълнят и любими коледни песни.

„Три са песните, които прездивикват най-силни емоции по света. Hallelujah е най-трогателната, на която всички плачат. Grande amore – това е нашият химн, но той вече принадлежи на всички и на него хората плачат от любов. И O, sole mio, разбира се – където всички се усмихват“, разказват певците. „Искаме хората да си тръгват от концертите ни с мир и надежда в сърцата, да си спомнят, че музиката е едно от малкото неща, които ни карат да се чувстваме част от нещо по-голямо”, споделят още те.

А иначе – Il Volo многократно са канени от покойния папа Франциск да участват в коледната меса във Ватикана или пък в новогодишнните концерти на площад „Сан Пиетро” в Рим.

За шести път и след 9 изцяло разпродадени концерта чаровните Джанлука, Пиеро и Иняцио са категорични любимци и на българската публика с все повече почитатели у нас. В Пловдив, Варна и София местата за изявите им неизменно се изкупуват като топъл хляб. Връщат се винаги с удоволствие в София, където миналата година зала 1 на НДК не беше в състояние да събере всичките им фенове и се наложи обявяването на втори концерт за деня.

Последни билети за концерта на Il Volo на 28 ноември в зала „Арена 8888“ все още могат да се намерят в системата на Ивентим на цени от 100 до 160 лева. Най-скъпите – в ценови категории 180 и 220 лева, отдавна са изчерпани.

