Виртуози от Турция и Кавказ разказват историята на света с „Танцът на епохите“

През ноември българската публика ще има възможността за първи път да се потопи в магията на спектакъла „Танцът на епохите“ – ярко и емоционално шоу, вече покорило международната сцена. Постановката съчетава модерни танцови форми и ефектна акробатика с богатството на турския и кавказкия фолклор, превръщайки танца в общ език, който надскача граници и култури, посочват организаторите на турнето у нас Vienna Trend Events.

Музика, светлини, акробатика и танц се преплитат в завладяваща хармония, за да създадат спектакъл, какъвто рядко се вижда. „Танцът на епохите“ не е просто сценично представление – това е истинско пътешествие през хилядолетията, което отвежда зрителя от митичните времена на древността чак до динамиката на модерния свят, отбелязват те.

Спектакълът разказва историята на човечеството чрез символи, предания и легендарни личности, превъплътени в танц. На сцената оживяват пророкът Ной и библейският потоп, мъдрецът Деде Коркут – пазителят на преданията, безстрашната царица Томирис, победила основателя на Персийската империя, както и Жълтата булка – героиня от народния песенен фолклор. Всеки танцов фрагмент е своеобразна картина, която пренася зрителя в различен културен и исторически контекст.

Представлението впечатлява не само с танца, но и с визията си: пищни костюми, вдъхновени от традиции и древни образци, светлинни ефекти и сценични преобразявания, които подсилват усещането за магия. Музикалният съпровод е внимателно подбран, за да подчертае духа на всяка епоха и да създаде връзка между минало и настояще.

„С този проект искахме да създадем универсално послание – изкуство, което да докосне хората независимо от тяхната култура и възраст. Танцът е език без граници и чрез него показваме величието на историята и силата на традициите“, казва режисьорът и хореограф на трупата Серхат Турак.

„Танцът на епохите“ се изпълнява от трупа с повече от 80 професионални танцьори, акробати и музиканти. Подготовката им включва не само класическа и модерна хореография, но и задълбочено изучаване на регионални фолклорни танци. За да се постигне максимална автентичност, артистите се обучават от местни майстори и историци, което превръща всяка сцена в „живо платно“ от миналото.

През годините формацията е гостувала в над 40 страни – от САЩ и Франция до Япония и Китай – и навсякъде е изпращана с овации. Критиците често я наричат „сценична енциклопедия на културите“. За нуждите на спектакъла са изработени повече от 1000 уникални костюма и аксесоара, вдъхновени от автентични тъкани, орнаменти и музейни образци, което придава изключителна визуална стойност на представлението.

„Танцът на епохите“ и неговите създатели са носители на редица престижни отличия, сред които Голямата награда за сценичен спектакъл на Международния фестивал за танцови театри в Анкара, приз за най-добра хореография на фестивала Dance Open в Санкт Петербург, награда на ЮНЕСКО за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство чрез сценични изкуства, както и на още множество фестивални отличия от Европа и Азия.

„Танцът на епохите“ е вълнуващо зрелище, което носи послания за красота, мъдрост и духовна мощ, припомня ценността на културното наследство и силата на изкуството да обединява хората. Спектакълът ще бъде представен на „Арена 8888“ в София на 4 ноември, в ДКС „Васил Левски“ във Велико Търново на 5 ноември, на „Арена Шумен“ на 6 ноември, в ДКС Варна на 7 ноември и в зала С.И.Л.А. в Пловдив на 8 ноември.