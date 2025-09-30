Брижит Бардо на 91: откровена за колеги, еротика и политика в "Моят ББуквар"

"Свободата е да бъдеш себе си, дори когато това дразни", пише Брижит Бардо в предговора на новата си книга Mon BBcédairе ("Моят ББуквар"), съобщава АФП. Автобиографичното томче на легендарната актриса, която навърши 91 години на 28 септември, излиза в сряда. То съдържа откровени, често остри мнения за колеги актьори, еротиката, политиката и съвременния свят, отбелязва издателят Fayard и допълва, че книгата, написана изцяло на ръка, е "потапяне в личността на жена, оставила следа в своето време с независимостта, ангажираността и смелостта си".

Структуриран като речник – от А за "Abandon" (отказ) до Z за "Zoo" (зоопарк), "Моят ББуквар" събира кратки текстове, написани с характерния кръгъл почерк на 91-годишната Бардо. Актрисата изразява обичта си към покойния Жан-Пол Белмондо, когото нарича "страхотен човек, гениален актьор, забавен и смел". За Ален Делон отбелязва, че "носи в себе си най-доброто и най-лошото", а за Марчело Мастрояни казва, че макар да е бил "очарователен", е "добър актьор без гений и без да е незабравима личност".

Относно еротиката Бардо – прославила се с филма "И Бог създаде жената" на Роже Вадим през 50-те, пише, че това са "любовни игри, в които всичко е позволено: въображение, смущаваща перверзия и чувствена освободеност".

Говорейки за Сен Тропе, където притежава вилата La Madrague, тя изразява съжаление, че "„това толкова красиво малко рибарско селце" се е превърнало в "град на милиардери, в който вече не се разпознава старият му чар".

Бардо е безпощадна и към състоянието на Франция, определяйки я като "скучна, тъжна, покорна, болна, омразна, опустошена, обикновена, вулгарна". Тя отново заявява близостта си с Марина льо Пен и нейния "Национален сбор" (RN), като по думите й "дясната партия е единственото спешно лекарство за агонията на Франция".

Бриджит Бардо, която се оттегли от киното на върха на славата и красотата си през 1973 година, оттогава е изключително дискретна в медийните си изяви. Звездата, участвала в 47 филма и записала над 60 песни, през 1985 г. е удостоена от френското правителство с Ордена на почетния легион, но отказва да го приеме. След пенсионирането си се утвърждава като активист за правата на животните. През 1996 г. публикува мемоарите си Initiales BB ("Инициали ББ"). През 2000 г. Бардо предизвиква полемика, като критикува имиграцията и исляма във Франция и е глобена пет пъти за подбуждане на расова омраза.

В навечерието на фестивала в Кан тази година ББ даде първото си интервю от 11 години насам, в което говори за каузите си за защита на животните, но и за присъдата на Жерар Депардийо, с когото са работили през 1972 г. Актрисата заяви, че "талантливи хора, които са докоснали с ръка дупе на момиче, са отхвърлени от обществото". "Бихме могли поне да ги оставим да продължат живота си. Те не могат да живеят повече."

"Феминизмът не е моето нещо. Харесвам момчета", каза още Бардо пред камерите на френската телевизия BFMTV.