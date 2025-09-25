Македонско девойче населява с магическа реалност галерия Credo Bonum

Изложба на родената в Северна Македония художничка Драгана Павловска, наречена „Груби факти“, откриват галерия и фондация Credo Bonum в понеделник, 29 септември, от 18.00 часа. Картините на талантливата млада авторка ще могат да бъдат разгледани в пространството на галерията на столичната ул. „Славянска“ 2 до 18 октомври.

Живописта на Драгана Павловска носи необикновена сила. Тя предава реалността по магически, свръхестествен, приказен начин, който я прави безпощадно истинска, отбелязват организаторите на експозицията. С малки, внимателни движения на четката върху платното тя изгражда сложен живописен килим, върху който, сред пищна природа, поставя своите герои – хора и животни, разказвайки истории за загуба, страх, надежда и любов.

Зад всяка картина стои по-ясна или по-завоалирана история. Тя е представена иносказателно – чрез образи и символи, които всеки зрител има право да тълкува според личния си опит и вътрешна нагласа. Историите са конкретни – за двама млади влюбени от Босна, застреляни на границата в опит да избягат по време на войната в бивша Югославия; за хората, които обитават Земята в паралелни времена, но в едно общо поле, изобразено подобно на църковните стенописи във входните части на храмовете; за човешкото тяло – уязвимо и неподатливо на черно-бели оценки…

За своята първа голяма самостоятелна изложба в галерия Credo Bonum Драгана Павловска се готви повече от година. За картините си тя казва: „Рисувам онова, което не мога да изразя по друг начин. Усещанията, произтичащи от неизбежността на заплитането ни в тази парадоксална сцена, наречена „реалност“, може би са именно това – необясними. Създавам изкуство не за да питам, нито за да предлагам решения, а просто за да покажа. Визуалният език, изграден от символика, магически реализъм, препратки към ситуации и феномени, както и самата работа с боята, ми помагат да материализирам този стремеж. Засега…“.

Драгана Павловска е родена през 1996 г. във Виница, Северна Македония. Завършила е специалност „Живопис“ в Националната художествена академия в класа на големия български художник проф. Андрей Даниел през 2020 г. Творческата ѝ практика е насочена основно към наративната фигурална живопис, на границата между реалистичното и фантастичното, където образът се превръща в основа за изследване на човешкото състояние. В момента Драгана живее и работи в София.

През февруари-март тази година Павловска бе включена от куратора Весела Ножарова в деветото издание на изложбата "Арт Старт: Млади художници, които да следим", поставяща си за цел да посочва най-обещаващите нови имена в българското съвременно изкуство. "Арт Старт" е проект на галерия Credo Bonum и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Партньор и съ-домакин е Гьоте-институт България.