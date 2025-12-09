Медия без
Трима български живописци разказват свещени истории в Берлин

Обща изложба на Андрей Даниел, Атанас Атанасов и Станимир Желев отдава почит на Рождество

Днес, 18:07
Андрей Даниел, "Между две епохи. Още едно Рождество".
Изложбата „Свещени истории и фантастични пейзажи“ на трима големи български художници – Андрей Даниел, Атанас Атанасов и Станимир Желев, се открива на 16 декември от 19.00 часа в Българския кутурен институт в Берлин. Тримата автори с различни гледни точки се обединяват в експозицията, специално създадена за пространството на галерията на БКИ в германската столица. Акцентът е върху една от най-важните и богати на символика теми в християнското изкуство – Рождество Христово.

Освен икони, Станимир Желев представя и рисунки на библейски сцени, в които се фокусира върху детайлите и човешката емоция. Неговите творби са своеобразни скици, уловили с финес и внимание всеки жест. „Между две епохи/Още едно рождество“ на Андрей Даниел внася цвят, мащаб и драматизъм в експозицията. Платното пресъздава сцената на Рождество с богатство на фантастичния пейзаж, игра на сенки и сияния, усещане за празничност и величие. Атанас Атанасов показва как канонът и традицията се преплитат с индивидуалната визия. Неговите творби разкриват мистичната и духовната страна на събитието, а фантастичните пейзажи, които често съпътстват библейските сцени, подчертават връзката между земното и божественото. „Тази изложба се стреми към дълбок диалог с класическото наследство на континента. Близостта до Gemäldegalerie – хранилище на европейската живопис от XIII до XVIII век, е ключова, тъй като предоставя възможност за интертекстуална съпоставка на modus operandi“, обяснява кураторът на изложбата Олимпия Даниел – арт мениджър и житейска спътница на проф. Андрей Даниел.

Въпреки че ранните майстори са работили в условията на теоцентричен канон, тяхното представяне на Светите земи често е било базирано на писмени описания и благочестивото им въображение, а не на пряк визуален опит. Това е довело до създаването на ексцентрични въображаеми пейзажи, които живеят по своя собствена логика. Творбите на Андрей Даниел, Атанас Атанасов и Станимир Желев не просто коментират канона, а представляват съзнателен hommage (отдаване на почит) към тази методология на конструиране. Те продължават традицията да „измислят“ география, използвайки съвременни средства, за да създадат топоси, едновременно свещени и фантастични, където нереалната среда е единствената възможна за появата на чудото, коментира Олимпия Даниел.

Въпреки стилистичните и времеви различия в творчеството на тримата автори, експозицията постига впечатляваща свързаност в своето концептуално ядро. Фантастичните пейзажи и свещените истории се сливат в усещане за дълбока автентичност, така че преодоляват границите между епохите и жанровете. По този начин творбите на Андрей Даниел, Атанас Атанасов и Станимир Желев демонстрират, че чудото е кодирано не само в божествената фигура, но и в неограничената сила на човешкото въображение и талант.

Изложбата „Свещени истории и фантастични пейзажи“, която ще остане в Берлин до 31 януари 2026 г., се осъществява по покана на БКИ – Берлин, със съдействието на Съюза на българските художници и агенция „София прес“.

Андрей Даниел (1952-2021) е български художник, работещ основно в областта на живописта, но също и на стенописа, сценографията, графиката и книжното оформление. Син е на големия театрален режисьор Леон Дниел. През 1986-87 г., заедно с художниците Греди Асса, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и изкуствоведа Филип Зидаров, основава групата за авангардно изкуство „Градът“. Реализирал е множество самостоятелни изложби и участия в представителни експозиции на българско изкуство в страната и чужбина. Професор е  по живопис в Националната художествена академия.

Атанас Атанасов е роден през 1964 г. Работи в областта на живописта, илюстрацията, миниатюрата, рисунката, стенописа. Творбите му се отличават с внимание към детайла, изящен рисунък и ефирна тоналност. За стила на Атанасов учителят му акад. Светлин Русев казва, че е „базиран на рафинирана чувствителност и творческа интерпретация на старата традиция на българската иконопис“. Работите му често биват определяни като „ренесансови“ и много от тях са част от обществени и частни колекции в България и по света.

Станимир Желев е роден през 1965 г. Работи в областта на живописта, миниатюрата, рисунката, стенописа. Познат е като художника, преобразувал в живописна авторска интерпретация средновековната исихастка мистика на фреските от скалните църкви при Иваново. Той е участвал в реставрацията на стари и изрисуването на множество нови църковни стенописи у нас. Има име на талантлив иконописец и копист и интерпретатор на религиозна живопис. Негови творби се намират в частни колекции в България, Франция, Канада, Германия, Белгия, Люксембург, Австрия, Швейцария.

Атанас Атанасов, "Рождество Христово".
Атанас Атанасов
Пакатът за съвместната изложба
Станимир Желев, рисунка
Станимир Желев, "Рождество Христово".
