10-те най-скъпи произведения на изкуството, продадени през 2025 г.

Преглед на десетте най-скъпо продадени творби от аукционите през 2025 г. (всички посочени цени включват такси) прави изданието ARTnews. Любопитен факт: всички с изключение на една бяха изтъргувани през ноември. Общо всички лотове на пазара на изкуство през годината възлизат на солидните 757 милиона долара - по-малко в сравнение с рекордните 1,1 милиарда долара през 2022 г., но повече от 512,6 милиона долара през 2024 г. и 660 милиона долара през 2023 г. Голяма част от заслугата принадлежи на специалистите от Christie's, Sotheby's и Phillips, пише ArtPrice.bg. До ноември и трите къщи си осигуриха забележителни произведения - от колекцията на Леонард Лаудър, продадена в Sotheby's, до колекцията на Робърт и Патриша Рос Вайс в Christie's.

10. Клод Моне, "Нимфеи", 1907 г.

Продадена за: 45,5 милиона долара

Тази творба от 1907 г. беше звездата на вечерния търг на Christie’s "20-ти век" на 17 ноември в Ню Йорк. "Този ​​вариант е особено колоритен, красив и въздействащ пример за това, което прави поредицата известна като може би най-великата и най-триумфална серия в кариерата на Моне", каза Имоджен Кер, съпредседател на Christie’s.

9. Пабло Пикасо, "Лекция" (Мари-Тереза), 1932 г.

Продадена за: 45,5 милиона долара

Част от търга на колекцията Вайс на 17 ноември, предшестващ вечерния търг на Christie’s "20-ти век". Произведенията на Пикасо често се разглеждат като барометър за пазара на изкуство като цяло, предвид дългата им история.

8. Пит Мондриан, Композиция с голяма червена равнина, синкаво сиво, жълто, черно и синьо, 1922 г.

Продадена за: 47,6 милиона долара

Тази творба на Мондриан, продадена като част от колекцията Leondard & Louise Riggio: Collected works на 12 май в Christie’s, е единствената от майските търгове, която попада в челната десетка.

7. Жан-Мишел Баския, "Корони" (Peso Neto), 1981 г.

Продадена за: 48,3 милиона долара

По време на Now & Contemporary Evening Auction, Sotheby’s продаде тази творба на Баския – за която се твърди, че е от колекцията на френския актьор Франсис Ломбрейл – за малко повече от най-високата ѝ предварителна оценка, след продължително наддаване.

6. Фрида Кало, "Сънят" (La cama), 1940 г.

Продадена за: 54,7 милиона долара

С предварителна оценка от 40 до 60 милиона долара, тази творба на Кало почти гарантирано щеше да счупи предишния рекорд на художничката на търг от 34,9 милиона долара, поставен в Sotheby's New York през 2021 г. за картината "Диего и аз" от 1949 г. Но след като наддаването приключи на 20 ноември, "Суеньо" се представи дори по-добре. Тя надмина рекорда за жена художник на търг, надхвърляйки 44,4 милиона долара, платени за картина на Джорджия О'Кийф през 2014 г. Творбата на Кало беше поверена на Sotheby's от наследството на Селма Ертегюн, която е създала колекция от сюрреалистично изкуство заедно с покойния си съпруг Несухи Ертегюн, бивш изпълнителен директор на Atlantic Records.

5. Марк Ротко, № 31 (жълта ивица), 1958 г.

Продадена за: 62,2 милиона долара

Тази впечатляваща картина на Ротко беше продадена от Christie's на търга на колекцията на Робърт и Патриша Рос Вайс на 17 ноември. Тя реализира най-високия резултат за вечерта, като се продаде за 53,5 милиона долара при оценка от 50 милиона долара.

4. Винсент ван Гог, Piles de romans parisiens et roses dans une verre (Romans parisiens), 1888 г.

Продадена за: 62,7 милиона долара

Последната вечер на разпродажбите на Sotheby's през ноемврийската седмица на аукционите започна с 13 произведения от колекцията на Синди и Джей Прицкер. Като цяло тази част от търга регистрира успех, като достигна общо 109,5 милиона долара, а пет произведения бяха продадени над очакваната цена. Най-високият резултат беше тази творба на Винсент ван Гог, която предизвика седемминутно наддаване, преди Пати Уонг да спечели лота.

3. Густав Климт, "Горски склон в Унтерах на Атерзее", 1916 г.

Продадена за: 68,3 милиона долара

Последната творба на Климт, която се появи в Sotheby's на 18 ноември като част от колекцията на Леонард А. Лаудер, все пак не достигна предварителната оценка от 70 милиона долара. Това е първата творба на Климт, която Лаудер някога е купил; това е и последният оцелял пейзаж на Климт, изпълнен през 1916 г. по време на последното му лято край езерото Атерзее. Творбата беше представена в честването на 150-годишнината на художника от Neue Galerie през 2012 г.

2. Густав Климт, "Цъфтяща поляна", 1908 г.

Продадена за: 86 милиона долара

Този пейзаж от 1908 г., подобен на бижу и също предлаган като част от колекцията Лаудер, е нарисуван по време на едно от летните уединения на художника до езерото Атерзее в Австрия. Той се смята за един от най-иновативните пейзажи на Климт, предвид квадратното му платно и мозаечното цветно поле.

1. Густав Климт, "Портрет на Елизабет Ледерер", 1914–16 г.

Продадена за: 236,4 милиона долара

След ожесточена 20-минутна война на наддаване в Sotheby's на 18 ноември, тази картина на Климт затвърди мястото си в историята, като се превърна във второто най-скъпо произведение на изкуството, продавано някога на търг, (първото е "Спасителят на света" на Леонардо да Винчи, което беше продадено за 450,3 милиона долара). То също е част от колекцията на Леонард А. Лаудър, в която бяха представени 55 произведения на стойност над 400 милиона долара.

Портретът на Елизабет Ледерер е смятан за един от най-сложно замислените късни портрети на Климт, започнат, когато художникът е бил в разцвета на силите си и завършен след близо три години редакции. Поръчана от семейството, което е било най-важният покровител на Климт, творбата е оцеляла след конфискация по време на нацистката ера и е реституирана през 1948 г., преди да влезе в колекцията на Лаудер. Тя е един от само двата портрета в цял ръст дело на Климт, които все още са в частни ръце.