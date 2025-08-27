"Лудогорец" ще заличава от първата минута "случайната загуба" в Скопие

Лудогорец Треньорът на "Лудогорец" обяснява как няма да има повече случайности в утрешния реванш срещу "Шкендия".

Загубата на "Лудогорец" с 1:2 от "Шкендия" (Тетово) в Скопие бе определена като случайна от треньора на разградчани Руи Мота преди утрешния реванш между двата отбора от плейофа за място в основната фаза на Лига Европа. Португалецът дори изтъкна, че вече е наясно как се е стигнало до тази случайност и как да не се допуска повече.

"Трябва да направим повече от това, което направихме в първия мач. Направихме анализ на първия двубой. Разбрахме какво трябва да променим. Очакваме утре да го приложим терена. Надявам се резултатът в първия мач да е случайност, която просто се е случила. От първата минута нашата идея ще е да спечелим мача", каза Мота. Той призна, че "Лудогорец" се е възползвал от жокер преди реванша - да отложи гостуването си срещу "Берое" от VI кръг на Първа лига, за да може футболистите му да са свежи за реванша с "Шкендия".

Трима основни играчи ще пропуснат мача за българския шампион - Агибу Камара, Квадво Дуа и Йоел Андерсон, които не бяха на линия и в Скопие.

Реваншът е утре вечер от 20:30 ч. на ст. "Хювефарма Арена" в Разград и ще се предава пряко по Диема спорт 3. Главен рефер ще е швейцарецът Урс Шнидер.

В "АРДА" ПРИЕХА ПОЛЯЦИТЕ ЗА ФАВОРИТ ПРЕДИ РЕВАНША

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев обяви полския "Ракув" за фаворит преди утрешния реванш от плейофа за влизане в Лигата на конференцията. Тимът от Ченстохова спечели с 1:0 в първия двубой.

"Със сигурност отборът на "Ракув" е фаворит, чака ни труден мач. Хубавото е, че резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем. Да, "Ракув" е по-опитен отбор, но ние си имаме своите шансове и неведнъж сме показали тук, в Кърджали, че можем да играем добър футбол", коментира Тунчев. Той даде и рецептата си за успех: "Ако искаш да спечелиш даден мач, не трябва да допускаш голове или да вкараш поне един повече от противника. Индивидуалните грешки винаги ги има и, ако ги минимизираме, имаме шансове."

Нападателят Георги Николов е излекуван от вирусно заболяване и ще е готов за мача, но Патрик Луан не е навлязъл във форма след контузия и няма да се избързва с пускането му утре.

Двубоят на ст. "Арена Арда" е утре от 21:00 ч. и ще бъде предаван по Диема спорт 2. Главен рефер ще бъде хърватинът Игор Паяч.