"Лудогорец" ще срещне ПАОК с Кирил Десподов в Лига Европа

Лудогорец Треньорът на "Лудогорец" Руи Мота вчера изхаби доста нерви в реванша срещу "Шкендия", но вече трябва да се настройва за доста по-сериозни съперници в Лига Европа.

"Лудогорец" ще срещне в Лига Европа ПАОК, където играе бившият футболист на разградчани Кирил Десподов. Това стана ясно след жребия за основната фаза във втория по сила европейски клубен турнир. Бронзовият медалист от изминалия сезон в Гърция е един от осемте отбора, срещу които ще играе "Лудогорец", като мачът ще е в Разград.

На ст. "Хювефарма Арена" ще гостуват още испанските "Бетис" и "Селта", както и френският "Ница". От своя страна "Лудогорец" ще играе навън срещу шотландския "Рейнджърс", унгарския "Ференцварош", швейцарския "Йънг Бойс" и шведския "Малмьо". Точната програма по дни ще стане ясна утре. Първите срещи са на 24/25 септември, а основната фаза приключва на 29 януари 2026 г. За втора поредна година се прави общо класиране, като първите 8 тима се класират директно за 1/8-финалите. Там ще срещнат победителите в елиминационния плейофен кръг, в който ще участват отборите от 9-о до 24-о място. Тези от 25-о място в крайното подреждане отпадат. Финалът ще е на 20 май в Истанбул.

Българският шампион игра вече с "Бетис" в Лига Европа през сезон 2022/23 и загуби два пъти - с 2:3 в Испания и с 0:1 в Разград. Спомените от "Ференцварош" пък са съвсем пресни - унгарският тим елиминира "Лудогорец" по-рано този месец в III квалификационен кръг на Шампионската лига след 0:0 в България и 3:0 в Будапеща.

Като цяло жребият на единственият останал български отбор в евротурнирите може да се счете като приемлив, тъй като бяха избегнати фаворитите в турнира "Рома", "Порто", "Лил" и "Астън Вила".

"Жребият показва колко сериозен турнир е Лига Европа. Всички отбори са от сериозни първенства и мачовете ще бъдат доста сложни. Точно това искаме - да бъдем сред най-добрите и сега ще покажем какво можем", коментира треньорът на "Лудогорец" Руи Мота.

Що се отнася до Кирил Десподов, останалите съперници, с които ще играе отборът му ПАОК, са "Бетис" (домакин), "Лил" (гост), "Макаби" (Тел Авив) (д), "Олимпик" (Лион) (г), "Йънг Бойс" (д), "Бран" (д) и "Селта" (г).

Пълният жребий в Лига Европа може да се види тук.

ДВАМА БЪЛГАРИ ЩЕ УЧАСТВАТ В ЛИГАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

В третия по сила турнир - Лига на конференцията, все пак ще има българско участие, въпреки че нито един наш отбор не успя да достигне до основната фаза. Вратарят на националния отбор Димитър Митов ще играе с клубния си тим "Абърдийн". Съперниците на шотландците са "Шахтьор" (Донецк) (домакин), "Спарта" (Прага) (гост), "Страсбург" (д), АЕК (Атина) (г), "Ноа" (д), АЕК (Ларнака) (г).

Халфът Доминик Янков, който се върна в Европа от "Монреал Импакт" и подписа с "Риека", пък ще има възможността да играе с хърватския тим срещу "Спарта" (Прага) (д), "Шахтьор" (Донецк) (г), "Целие" (д), "Линкълн Ред Импс" (г), АЕК (Ларнака) (д) и "Ноа" (г).

Основната фаза приключва още в края на тази година - на 18 декември, а от януари започва плейофната фаза. Финалът ще е на 27 май 2026 г. в Лайпциг.

Пълният жребий в Лигата на конференцията може да видите тук.