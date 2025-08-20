Веласкес: Утре "Левски" ще играе за феновете

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес обяви, че в тима му няма напрежение преди важния сблъсък с АЗ "Алкмаар" и отборът му е решен да се раздаде за феновете, които ще напълнят утре Националния стадион "Васил Левски" за първия плейофен мач за влизане в основната фаза на Лигата на конференцията.

"Няма напрежение. Искаме да се състезаваме в груповата фаза на турнира, но няма напрежение. Искаме да се наслаждаваме на мачовете. Това е нашето мислене. Очаква ни страхотна атмосфера от феновете, но не е само в този мач. Независимо дали играем у дома или навън, атмосферата е невероятна", допълни испанецът.

Той заяви, че опитът му като треньор в Нидерландия (от септември 2022 до юни 2023 г. на "Фортуна", Ситард) няма да му е от особена полза сега и предупреди колко опасен тим е АЗ "Алкмаар": "По никакъв начин това, че съм бил треньор в това първенство не е добавена стойност. Те винаги имат своя начин, по който мислят - изповядват атакуващ футбол. Клуб с огромен потенциал. В европейските турнири е труден съперник и изисква да вложиш доста усилия срещу него. Изключително ефективни в последната част на атаката. Ако им оставиш време и пространство са способни да те притиснат. Отбор, който с много малко шансове в последната четвърт може да ти създаде главоболия. Те са много опасни, опитват се да доминират играта с топка в половината на съперника. Ще е важно да избегнем тези моменти."

Веласкес обаче е сигурен, че "Левски" има шансове срещу нидерландския тим и се е опитал да предаде тази увереност и на футболистите си. "Ние също притежаваме нашите силни страни и ще се опитаме да го покажем. Ще се опитаме да доминираме играта. Това е нашата философия. Трябва да се опитаме да го направим с топка и без топка. Ако искаме да продължим, трябва да дадем най-доброто от себе си. Като цяло продължаваме по същия начин да се стараем да сме проактивни и да доминираме. След това идват и детайли, които трябва да променим спрямо начина, по който те накара да играеш съперника по време на двубоя", заяви наставникът на "сините".

Той няма да разчита и в този мач на контузените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, въпреки че и двамата подновиха днес тренировки. Северномакедонският национал Никола Серафимов е включен в групата за мача и се полагат усилия да бъде картотекиран пред УЕФА.

Двубоят утре е от 21:00 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен съдия ще е унгарецът Тамаш Богнар.

ТРЕНЬОРЪТ НА "ЛУДОГОРЕЦ" ПОИСКА МНОГО ГОЛОВЕ СРЕЩУ "ШКЕНДИЯ" ОЩЕ УТРЕ

"Лудогорец" няма да разчита на трима основни футболисти при гостуването си срещу "Шкендия" (Тетово) в първи плейофен мач за влизане в основната фаза на Лига Европа. Заради контузии от групата отпаднаха защитникът Йоел Андерсон, халфът Агибу Камара и нападателят Квадво Дуа.

Тяхното отсъствие обаче не разклати увереността на треньора на разградчани Руи Мота, който изрази оптимизъм, че тимът му ще бъде доста резултатен срещу северномакедонския си съперник. "Анализирахме опонента. Това е отбор, срещу който трябва да вкараме много голове от ситуациите, които имаме. Отборът работи добре, надяваме се всичко да се развие добре. Искаме да печелим и утре няма да е различно. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат", каза португалецът при заминаването за Скопие.

Изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев пък обяви, че в момента основната цел пред клуба му е влизането в Лига Европа. "Тръгваме с очаквания за труден мач на този етап от турнира, но предвид опита на "Лудогорец" се надявам ние да бъдем краен победител. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа. Най-важното е да се класираме за груповата фаза на Лига Европа, след това мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството", коментира Петричев на летището във Варна.

Двубоят утре е от 21:00 ч. наше време на ст. "Тоше Проески" в Скопие и ще бъде предаван пряко по Диема спорт 3. Главен рефер ще е един от най-добрите английски съдии - Крис Кавана.

"АРДА" ОЧАКВА АГРЕСИВНА ПРЕСА УТРЕ В ПОЛША

Отборът на "Арда" замина днес за Полша, където утре вечер ще гостува срещу "Ракув" (Ченстохова) в първи мач от плейофите на турнира Лига на конференциите. Единственият проблем в състава на треньора Александър Тунчев е леката травма на защитника Пламен Крачунов, който е под въпрос за мача. Самият Тунчев очаква доста агресивна игра от домакините: "Настроението е добро, приповдигнато, заминаваме за добър резултат. Запознахме футболистите със силните и слабите страни на съперника. Те пресират високо и агресивно, така че определено ни чака труден мач."

Двубоят е от 22:00 ч. българско време и ще се предава пряко по Диема спорт 2. Главен рефер ще е словакът Михал Оченаш.