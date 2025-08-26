Треньорът на "Левски" вярва в чудото срещу АЗ "Алкмаар"

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес обяснява как с интелигентен подход и решителност тимът му ще се опита да постигне победа в реванша срещу АЗ "Алкмаар".

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес още храни оптимизъм, че отборът му може да елиминира АЗ "Алкмаар" в плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференцията. Нидерландският тим спечели с 2:0 като гост в София в първия мач, а реваншът е вдругиден.

"Изходът от двубоя е отворен. След този резултат става по-трудно и там. Няма да бъде лесно, но желанието и мечтите никой не може да ни ги отнеме. Не отиваме на туризъм в Нидерландия, а за да изиграем добър мач, да бъдем конкурентни и да спечелим. До последния миг ще опитваме да преминем в следващия етап", заяви испанецът при последното си изказване пред медиите преди втория двубой.

Той обясни и част от плана си, за да не изглежда увереността му безпочвена: "Иска ми се да вкараме още в първата минута, но това е труден противник. Съсредоточени сме върху това да направим силен мач. Ако играем добре, ще бъдем близо до победата. Ако спечелим, можем да продължим напред. Ще играем при трудни обстоятелства срещу труден противник. Но с цялото желание и мотивация на този свят. Преди да мислим дали ще минем в следващата фаза и дали ще победим, трябва да изиграем силен мач. Другото е следствие на добрата игра. "Алкмаар" е отбор, който е много силен в атака и като цяло. Ако ги оставиш да играят, могат да ти създадат много проблеми в защита. Ние също няма да променим нашата настройка за игра и това е нещо, с което се гордея. Винаги опитваме да ръководим мача, да бъдем доминиращият отбор."

Халфът Карлос Охене със сигурност отпада за мача в Нидерландия. Мустафа Сангаре и Георги Костадинов вече са възстановени и тренират нормално, но още не е решено колко игрово време ще получат. Тимът ще пътува за Нидерландия утре сутрин.

Реваншът между АЗ "Алкмаар" и "Левски" е в четвъртък от 20:30 ч. българско време и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще бъде полякът Дамиан Силвестжак.