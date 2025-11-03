Обявеният за починал отшелник в Пирин отново изчезна

Служители на национален парк "Пирин" са се натъкнали на палатката на отшелника в местността "Чалин валог". По думите им той се е държал агресивно и е отказал да събере палатката си.

Пълен абсурд се завихря около историята със задържания от полицията в Пирин отшелник, обявен за починал преди няколко години.

По източници на бТВ името му е Боян Иванов, той е от Русе и е бил обявен за издирване през 2015 г., като 5 години по-късно съдът го обявява за мъртъв. Мистериозният мъж е открит случайно от паркови служители в петък край незаконния му бивак в Национален парк "Пирин", където се предполага, че се е настанил преди дни.

След установяване на самоличността му, той е пуснат от полицията в Банско и в момента не се знае къде е.

Институциите вече са се задействали, за да може смъртният му акт да бъде обявен за нищожен, но се появяват неподозирани пречки.

"Когато едно лице е обявено за починало, то е наказателно неотговорно. Това лице не може да носи наказателна и административна отговорност. Това лице не може да бъде предмет на разследване, не може да бъде предмет на задържане", коментира пред бТВ адв. Мартин Бусаров.

Това е причината мъжът да бъде пуснат да си ходи и в момента отново да е в неизвестност. Въпреки че е установена самоличността му, процедурата по официалното му обявяване за жив зависи само от него, или роднините му.

"На първо място може лицето, което се е появило като живо и се заявява, че е живо - да поиска такова дело, да образува такова дело. Може това да бъде поискано от други роднини“, посочи още адвокатът.