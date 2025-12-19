Андрей Чорбанов: ИТН е обсебена от други ценности и друг морал

В последния работен ден на парламента преди празниците стана ясно, че депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група и партия ИТН. Той е един от основателите на партията, но според него тя е обсебена от "други хора, други ценности и друг морал".

Все пак Чорбанов реши да остане в парламента, с което става петият независим депутат. По думите му, той остава в НС, "защото веднага надолу по веригата на мое място ще дойде човек, който ще подкрепя този процес, който не е харесван от нашите избиратели".

От Фейсбук става и ясна причината за "раздялата" с партията на Слави Трифонов. Чорабнов казва, че още след сформирането на коалицията между ГЕРБ, БСП и ИТН е заявил пред близките си, че няма намерение да остава ИТН.

"В петък, 19 декември напуснах парламентарната група на ИТН и партията. Близките ми, колегите в БАН и приятелите ми знаят, че още след сформиране на правителството заявих, че последния ден на този парламент ще бъде и последния ден в ИТН“, пише той

"Постоянно ме питат защо не си тръгнах по-рано от ИТН? Много е просто, как се тръгва от партия, която ти си създал? Аз не съм приходящ случайник и долен тарикат, появяващ се само, когато партията участва във властта и да се докопа до някаква властова позиция. Аз съм бил в ИТН в най-трудните ни времена, когато едни хора ни спазаряваха по коридорите с какво ли не, за да останем в „демократичното“ правителство, били сме и извън парламента, били сме и в явна опозиция. В нито един от тези моменти не съм се поддавал на давления отвън. Аз бях ИТН. Това е моята лоялност“, добави той.