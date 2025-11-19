Транспортният министър продава правителствения "Фалкон" на търг

Правителственият "Фалкон" ще бъде продаден на търг заради скандално скъпата поддръжка, която изисква. Това обяви с пост във "Фейсбук" транспортният министър Гроздан Караджов. Той ще възложи задачата още днес на Държавния авиационен оператор, а с приходите от продажбата се надява да бъдат подкрепени дейности, от които ще има много по-голяма полза - например закупуване и/или модернизация на техника за гасене на горски пожари от въздуха; изграждане на устойчив капацитет за въздушно търсене и спасяване (SAR) на територията на страната; допълнително обучение и подготовка на летателните и спасителните екипажи.

"4,4 млн. лв. за 290 часа работа средно годишно. Такава е издръжката на правителствения “Фалкон” според справката, която ми представи вчера ръководството на Държавния авиационен оператор. Това даже не е лукс. Това е разсипия! И цинизъм в днешните трудни времена, когато всеки се чуди откъде да съкрати разходи, за да се намерят пари за по-големи и належащи нужди", коментира Караджов. Задължителният основен ремонт на самолета струва още 6,76 млн. лв. Отделно се плаща за специализирано наземно и тренажорно обучение на пилотите и техническия персонал, които се провеждат в ограничен брой центрове в чужбина.

Според министъра няма належаща нужда да се поддържа такава скъпа машина. "Другият правителствен самолет - Airbus A319, е значително по-голям, с повече места и отгоре на това издръжката му струва неколкократно по-малко. Той е не само по-ефективен, но и предостатъчен за представителните ни нужди", посочва той.