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Киргизстан смая света с откриването на Номадските игри

На пищната церемония присъстваха лидерите на страните от ШОС, начело с Владимир Путин

Днес, 12:28
Момент от пищната церемония
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Момент от пищната церемония

Столицата на Киргизстан - Бишкек, се превърна в глобален център на номадската култура след смайващото с грандиозните си мащаби откриване на VI Световни номадски игри на новата „Бишкек Арена“. Събитието съвпадна с Деня на независимостта на страната (31 август) и постави началото на 7-дневен фестивал от традиционни спортове, бойни изкуства и древни ритуали.

Това е най-грандиозното издание на Номадските игри. На откриването дефилираха повече от 3000 спортисти от над 100 национални отбора от всички континенти, които ще се състезават в 43 дисциплини, вкоренени в древната номадска култура на Азия. В ложите на "Бишкек Арена" бяха 21 държавни глави, сред които лидерите на Русия (Владимир Путин), Китай (Си Дзинпин) и Индия (Наендра Моди), които по това време бяха на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек. Те видяха каскади на коне, музикални изпълнения от традиционни състави и международни гост звезди, както и традиционни дефилета.

Игрите, често наричани „номадска Олимпиада“, се провеждат за първи път отново в Киргизстан - през 2014 г. Оттогава ООН ги призна за платформа за междукултурен диалог и устойчиво развитие.

Конните състезания са в сърцето на програмата от 43 дисциплини. Надбягванията са на разстояния от 6, 10 и 11 км, защото покритата дистанция се цени повече от скоростта в конната култура на Централна Азия, където породите се оценяват по способността им да изминават огромни разстояния за един ден.

Ездачите трябва да са навършили 10 г. (официалното възрастово ограничение на Номадските игри). А самото завършване на съответната дистанция е постижение: конете често са изтощени преди финала, а победителите получават награди, включващи добитък или превозни средства.

Ще има и още много конни дисциплини като езда в „тьолт“ - четиритактова походка, при която краката от всяка страна се движат в синхрон, което е естествено движение за някои породи, но при повечето се постига с дресура. Ще има и борба върху коне, и отборни игри, включващи превеждане на животни през полето, и събиране на предмети от земята в пълен галоп.

В програмата са и шест стила национална борба — от киргизката „алиш“ и казахската „кюреси“, до таджикската „гуштини мили камарбанди“, туркменската „гореш/гюреш“ и турската „аширтмали аба гюреши“.

България участва за пореден път на Игрите - точно в борцовите дисциплини. В петте издания досега страната ни има 1 златен и 1 бронзов медал -

Ще има също така лов със соколи и орли, които ще се провеждат на хиподрума в Чолпон Ата и във временното етноселище от стотици юрти в дефилето Кърчин, край бреговете на езерото Исик Кул.

Стрелбата с лък, тегленето на въже, канадската борба и вдигането на тежести пък са сред дисциплините, привлекли държави далеч извън номадския пояс на Централна Азия.

Към традиционните ключови нации — Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Китай и Русия (която изпраща отбори от съставните си републики Башкортостан, Татарстан и Тува) — тази година се присъединява значително разширен списък от дебютанти.

Австралия, Нова Зеландия, Алжир, Бурунди, Гамбия, Йордания, Египет, Кабо Верде, Кот д'Ивоар, Оман, Уганда, Етиопия и Северна Македония са сред държавите, които се състезават за първи път. Великобритания пък има отбор от над 50 спортисти. Жени също участват на игрите - в няколко дисциплини, включително стрелба с лък и някои силови надпревари.

Ето и пълен запис на церемонията:

WORLD NOMAD GAMES 2026. Opening ceremony [ FULL, ENG ]
On August 31, the opening ceremony of the 6th World Nomad Games took place in the capital of Kyrgyzstan. The event took place at the Bishkek Arena stadium.Th...
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Ключови думи:

номади, Номадски игри, Киргизстан

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