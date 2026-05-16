Посещението на музей може да забави стареенето

Pixabay Според изследването хората, занимавали се с изкуство или културна дейност поне веднъж седмично, показват 4% по-бавно стареене в сравнение с други, рядко ангажирани с изкуство.

Седмичното посещение на музей или участието в културна дейност може да забави биологичното стареене толкова, колкото и упражненията веднъж седмично, сочи ново проучване на учени от Юнивърсити Колидж Лондон (UCL), публикувано в списание Innovation in Aging, предава БГНЕС.

Изследователите са анализирали здравните данни на над 3500 възрастни жители на Великобритания, включително седем епигенетични часовника - модели, оценяващи скоростта на биологичното стареене. Участниците, занимавали се с изкуство или културна дейност поне веднъж седмично - посещения на музей, библиотека или изложба, занаяти, рисуване, пеене, танци - показват по-бавни признаци на стареене. Един от епигенетичните часовници отчита 4% по-бавно стареене в сравнение с хора, рядко ангажирани с изкуство. Хората, занимавали се с изкуство поне веднъж седмично, са средно с една година по-млади биологично спрямо рядко ангажираните - почти двойно повече от разликата при хората, спортуващи поне веднъж седмично.

„Нашето проучване предоставя първото доказателство, че ангажираността с изкуство и култура е свързана с по-бавен темп на биологичното стареене", заяви старши авторът и епидемиолог Фейфей Бу от UCL. Водещият автор Дейзи Фансорт, която изследва ползите на изкуството за здравето в UCL от близо десетилетие, посочи, че резултатите „предоставят доказателства ангажираността с изкуство и култура да бъде призната като поведение, благоприятно за здравето, по начин, подобен на физическите упражнения". Откритията са най-силни при хората на средна възраст, а по-голямото разнообразие от дейности е свързано с по-добри показатели.

Преди няколко години лекари в Канада започнаха да „предписват" изкуство на пациентите си, осигурявайки им безплатен достъп до местни музеи. Новото проучване предоставя научна подкрепа за подобни практики.