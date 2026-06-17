Мотокар достави в парламента 150 000 подписа в подкрепа на телета

Любопитна случка се разигра днес на входа на българския парламент. Граждани внесоха чрез мотокар и кашони 150 000 подписа в подкрепа на петиция, засягаща животновъдството - телета да не се оглеждат в клетки, отделени от майките. Настоява се за законодателни промени.

Зад инициативата е организацията „Невидими животни“. Исканията не са от днес. Преди месец тя проведе протест в центъра на столицата. През 2025 г. в парламента бяха внесени 110 000 подписа със същите настоявания. Комисията за прякото участие на гражданите във властта подкрепи тогава необходимостта от промени в нормативната уредба, но реален резултат нямаше.

"Клетките за телета са жестока практика от преди 50 години. Тя причинява страдание на животните, създава проблеми за стопаните. Промяната би донесла по-добри резултати и за самия фермер", гласят част от мотивите на организацията и нейни активисти.