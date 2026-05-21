Археолог бе арестуван заради костите на Д`Артанян

dutchnews Останките, за които се предполага, че са на прототипа на Д`Артанян

Нидерландската полиция арестува археолога Вим Дейкман, защото той отказа да предаде на общинските власти на Маастрихт костите, за които се предполага, че принадлежат на д'Артанян – френския войник, вдъхновил романа „Тримата мускетари“.

Останките бяха намерени през март под олтара на църква край Маастрихт. Тъй като няма твърдо доказателство, че са на прототипа на героя на Александър Дюма-баща, Дейкман изпрати няколко костици за ДНК анализ в Мюнхенска лаборатория. Там специалистите трябаше да разберат дали са от останките на Шарл дьо Бац дьо Кастелмор, считан именно за прототипа.

Общинските власти на Маастрихт са поискали костите (костица от ръката и два зъба) да им бъдат върнати от Германия по пощата. Но Дейкман счел, че такъв вариант не е безопасен и отишъл в Мюнхен да ги вземе. На вместо да ги предаде, той ги прибрал в дома си и обвинил общинарите, че омаловажават ролята му в откритието и изследването.

За задържането на костиците археологът бил арестуван и след като все пак се съгласил да ги предаде обратно, бил освободен няколко часа по-късно.