Край Маастрихт е открит скелетът на д`Артанян

В църква близо до Маастрихт, където е починал д'Артанян – френският войник, вдъхновил „Тримата мускетари“ – е открит скелет, който може да е негов. Археолозите вярват, че това са останките на Шарл дьо Бац дьо Кастелмор, известен още като четвъртия мускетар от романа на Александър Дюма-баща.

Д'Артанян, водачът на елитния корпус на джентълмените на крал Луи XIV, загива в битка през 1673 г. по време на френската обсада на Маастрихт, вероятно прострелян в гърдите с мускет.

Находката може да докаже теорията на френската историчка Одил Бордаз от 2008 г., че може би е погребан „бързо, както е било обичайно по време на война“ в църквата, съседна на френския военен лагер във Волдер. Такова погребение не е регистрирано в църковните архиви и никога не са открити други доказателства. Но през февруари подът на църквата се срути, разкривайки скелет с остатъци от куршум от мускет на височината на гърдите, както и френска монета до него.

„Скелетът е намерен там, където е бил олтарът - разказа дякон Йос Валке пред L1Nieuws. - Под олтар са били погребвани само членове на кралското семейство или други високопоставени хора“.

Скелетът е преместен от църквата и сега се намира в археологически институт в Девентер, в Източна Германия. На 13 март е е проба на ДНК от зъбите и тя в момента се сравнява в мюнхенска лаборатория с тази на потомък на член на семейство Де Бац.

Археологът Вим Дейкман, който преди бе скептичен към теорията на Одил Бордаз, каза: „Досега нищо не противоречи на факта, че това може да е той. Но ще изчакам резултатите от ДНК теста“.

Д'Артанян е бил дясната ръка на Краля Слънце Луи XIV по въпросите на шпионажа, тайните мисии и личната защита. Когато новината за смъртта му достига до краля, той казва на съпругата си Мария-Тереза: „Загубих д'Артанян, на когото имах пълно доверие и който можеше да направи всичко“.

Мускетарят става световноизвестен, когато Александър Дюма написва романа „Тримата мускетари“ през 1844 г., в който д`Артанян е четвърти мускетар, заедно с Атос, Портос и Арамис. В чест на д'Артанян в Маастрихт има негова статуя, като символ на смелост и приятелство.