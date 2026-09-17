Gladiator Ultimus - парфюмът на дръзките мечтатели

Семейна история, която започва в Португалия и се пренася във Франция, спомен за аромат от миналото и ... гладиаторска сила. Това са нотките в колаборацията Gladiator Ultimus между нишовата френска парфюмерия Sora Dora и българския бутик за премиум аромати и козметика Alchemista.

Парфюмът Gladiator Ultimus обаче е много повече от пачули и ветивер, за които може да се прочете във всеки парфюмен сайт - той е истинска история в бутилка.

Идеята за надграждане на култовия за нишовите любители аромат на Gladiator се ражда след среща между основателката на Alchemista Цецка Караджова и "алхимика" Куентин Дорадо по време на престижното изложение Pitti Fragranze във Флоренция. През 2021 г. Дорадо -

четвърто поколение представител в парфюмерийния бизнес

- започва да претворява семейната си история в ухания чрез бранда Sora Dora. Всичко започва с неговия прадядо Антоан, който се мести от португалския град Луле в малкото селце в Буш-дю-Рон Греаск. В началото работел в мината, но кметството му поверило малка градина и барака, които той превърнал в истински рай. След една година в селото той заминал за Грас, където станал берач на жасмин. Страстта му към земята и ароматите била споделена от съпругата му Роза, трите им дъщери и от семейния им приятел Етиен. Първият си парфюм Антоан създава след смъртта на Етиен. Оригиналният Gladiator обаче е дело на внука на Антоан - Ерик, а десетилетия по-късно след поредица от вдъхновяващи срещи и между седем и десет експериментални варианта Alchemista и Куентин създават съвършения Gladiator Ultimus, който може да бъде намерен в магазините на Alchemista.

По време на своето гостуване в София Куентин Дорадо показа как

създаването на парфюми е изкуство, изискващо знания и търпение.

Той споделя, че оригиналният Gladiator все още печели почитатели не само заради винтидж ДНК-то си, но и заради модерните и свежи цитруси. Вдъхновението за Gladiator Ultimus обаче идва и от детски спомен - дълбокият фужерен аромат, който се носел от парфюмите на баща му. "Бях на пет или шест години, когато баща ми си слагаше парфюм преди да ме заведе на училище и да отиде на работа. Този аромат ме изумяваше тогава и ме вдъхновява сега", казва той.

Дорадо избира Alchemista, защото тя е сред малкото фирми в Европа, които подбират внимателно от висок клас аромат. Двамата с Цецка Караджова решават умишлено да избягат от клишетата на традиционния мъжки парфюм. Уникалната дълбочина на новия аромат се ражда от изключително скъпи френски теменужени листа, които имат аромат на спанак, придават дълбочина и съчетават пикантното начало на парфюма с плътно сърце. А Дорадо е категоричен: "Ако хората харесват "синия аромат" на Gladiator, няма причина да не харесат Gladiator Ultimus."

Gladiator Ultimus гордо излиза на арената като земен, концентриран аромат в традицията на предшественика му Gladiator, който с годините си е изградил сериозна база от почитатели. Верен на името си Gladiator поразява със силата на острия, леден полъх на мента, зелена ябълка, ананас и свежи цитруси с доминираща основа от индонезийско пачули и хаитянски ветивер. Надграждайки тези аромати, Sora Dora развива концепцията за "по-тъмен" и плътен парфюм, благодарение на новата идентичност, която придават листата от теменужки. Ако оригиналът е олицетворение на енергията на триумфа през деня, то Ultimus въплъщава присъствието на шампиона след залеза на слънцето. Парфюмът е подходящ не само за мъже, но и за

дами, които искат да заявят, че са смели и силни.

Въпреки че парфюмът е доминиращ и траен, ароматът всъщност е топъл и не оставя характерното за много парфюми "лепнещо" усещане.

Куентин Дорадо може да не притежава митичните способности на древните алхимици да превръща обикновени предмети в злато, но притежава нещо също толкова впечатляващо - умението да затвори докосването на всеки предмет в бутилка. Независимо дали става въпрос за студенината на метала, мекотата на облаците или усещането за въздух, за него няма невъзможни ухания. Историите зад парфюмите като колаборацията за Gladiator Ultimus на Sora Dora и Alchemista не са просто маркетингов инструмент, а начин да се изгради истинска връзка с историята. В свят, който непрекъснато бърза, хората не търсят просто продукт за привличане на внимание, а усещане за автентичност, спомени и личен смисъл, заключени в една бутилка.