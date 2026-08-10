Маршрутът на подводен кабел за милиони бе променен заради фенове на "Хари Потър"

Многомилионна електропреносна връзка между Обединеното кралство и Ирландия е отклонена, след като разстроени фенове на поредицата "Хари Потър" посочиха, че планираното ѝ трасе ще пресече плажен паметник, посветен на любим герой от поредицата - домашното духче Доби, предава Си Ен Ен.

Междусистемният електропровод Greenlink на стойност 430 млн. паунда (около 580 млн. долара) свързва електропреносната мрежа на Обединеното кралство с Ирландия чрез 125-километров кабел между ирландския окръг Уексфорд на югоизточния бряг и Фрешуотър Уест, плаж в югозападната част на Уелс, където е заснета смъртта на Доби за филмовия франчайз за Хари Потър.

Първоначално подводният кабел, чиято цел е да споделя излишната възобновяема енергия, да повиши сигурността и да удвои капацитета за пренос на електроенергия между двете държави, би нарушил символичния гроб, където феновете отдават почит към магическото създание. Но след интервю за Би Би Си за операцията, което разтревожи феновете, порой от обезпокоени обаждания кара Саймън Лъдлам, главен изпълнителен директор на Etchea Energy, да преосмисли маршрута на кабела, разкри самият Лъдлам пред подкаста Energy Revolution.

Лъдлам признава, че първоначално врявата го е озадачила, защото нямал представа кой или какво е Доби. След като научил за какво става въпрос, както и че с проекта ще разочарова милионите фенове, екипът му се заел с пренасочването на кабела.

Гробът на Доби привлича туристи от цял ​​свят на един от най-впечатляващите плажове на Пембрукшър. Фенове поставят на него камъни от Италия, Австралия и Южна Африка, показващи колко от далеч пътуват хората, за да видят гроба на Доби. Освен това туризмът в Пембрукшър допринася с приблизително 604 млн. паунда за местната икономика, като над 6 млн. посетители поддържат 23% от цялата местна заетост.