Нов "Хари Потър" идва за Коледа. Но къде е Волдемор?

HBO пусна първия трейлър на шумно рекламирания нов сериал за Хари Потър. Премиерата ще е навръх Коледа - няколко месеца по-рано от първоначално планираната дата и почти 30 години след излизането на първата книга на Джоан Роулинг. Но се очаква цялата продукция да отнеме общо 10 години, тъй като планът е сериалът да обхване случилото се във всичките седем романа, по които в началото на века бяха заснети 8 пълнометражни филма.

Новите лица, които влизат в образите на Хари, Хърмаяни и Рън, отдавна бяха представени. Това са Доминик Маклафлин, Арабела Стантън и Алистър Стаут. Тримата млади актьори бяха избрани след продължително търсене и отворен кастинг във Великобритания за деца на възраст от 9 до 11 години.

"Сигурен съм, че Доминик ще се справи по-добре от мен - казва оригиналният Хари Потър Даниел Радклиф, цитиран от "Гардиън". - Учих се в движение. Сега гледам назад към това, което направих, с приятно чувство и го намирам за по-малко неудобно сега, когато съм по-възрастен."

Повечето сцени, показани в трейлъра, са верни на това, което сме виждали преди - от белега и очилата на Хари до зеления курсив на писмото, което получава от "Хогуортс" и дори вагоните на "Хогуортс Експрес", посочва Би Би Си. Освен към тримата подрастващи магьосници, рекламният клип хвърля поглед и върху някои от другите важни фигури в магическия свят - Джон Литгоу като директора на "Хогуортс" Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър като професор Минерва Макгонъгол и Паапа Есиеду като Сивиръс Снейп.

Тъй като Есиеду е чернокож, неговото влизане в ролята, изпълнена преди четвърт век от Алън Рикман, се приема противоречиво. Той се оплака пред "Таймс", че дори е получавал смъртни заплахи: "Казвали са ми: Откажи се или ще те убия."

Но къде е Волдемор?

По-рано тази седмица шефът на HBO Кейси Блойс потвърди пред Variety, че все още нямат избран актьор за ролята на заклетия враг на Хари - Волдемор, изигран на големия екран от Ралф Файнс. Оспорвайки слуховете за Тилда Суинтън, той отговори: "Като правило, бих казал за слухове - не [им вярвайте]. Дори не знам кого избираме."

Имаше и спекулации, че Килиън Мърфи ще поеме ролята на злодея, но носителят на "Оскар" категорично отрече подобна възможност. В интервю за "Таймс" през февруари той каза: "Категорично не съм аз. Можете ли да го сложите в заглавие?"

Сценаристката на "Наследници" Франческа Гардинър е творчески ръководител на сериала, който се снима при строга секретност в студиата Leavesden в Хартфордшър, Англия, от миналия юли. Режисьор на част от епизодите е Марк Майлод, работил по "Игра на тронове" и "Наследници". Поредицата ще проследява паралелно няколко сюжетни линии и се очаква да разгърне повече детайли от книгите в сравнение с филмите за големия екран. Според Джей Би Перет, изпълнителен директор на стрийминг платформите на Warner Bros Discovery, това е "най-голямото стрийминг събитие в историята на HBO Max, а вероятно и изобщо в стрийминга". "Той е номер едно, две и три в много отношения“, казва Перет за новия "Хари Потър".

Дж. К. Роулинг е изпълнителен продуцент

на поредицата, която според HBO ще бъде "вярна адаптация" на нейните книги. Някои членове на актьорския състав разказаха, че са били критикувани за участието си в сериала заради отношението й към транс хората.. Литгоу наскоро каза пред "Ню Йорк таймс", че почти се е бил отказал да влезе в образа на Дъмбълдор заради негативни реакции, както и че той самият не одобрява вижданията на известната писателка по темата. В интервю за Deadline миналата година Фрост, който ще бъде Хагрид, също обяви, че не е съгласен "по никакъв начин" с възгледите на Роулинг. Есиеду пък беше сред над 400-те актьори, които в петиция призоваха британската развлекателна индустрия да защити транс общността. По темата за тези противоречия Роулинг заяви, че няма и не може да уволнява актьори, които не са съгласни с нея.

На въпрос от журналиста Матю Белони дали възгледите на Роулинг го притесняват във връзка със сериала, Кейси Блойс отсече: "Съвсем ясно е, че това са нейни лични, политически възгледи. Тя има право на тях", казва той. "В Хари Потър няма скрити послания. А ако искате да спорите с нея, можете да го направите в Twitter."