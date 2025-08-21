Новият "Хари Потър" намери и червенокосото сем. Уизли

HBO обяви кои актьори ще изиграят децата на червенокосото семейство Уизли в предстоящия оригинален сериал „Хари Потър“ - Тристан и Габриел Харланд ще бъдат близнаците Фред и Джордж, Рори Спунър ще видим като Пърси Уизли, а Грейси Кокран ще изиграе Джини Уизли.

Сериалът ще излезе на екран през 2027 г. в стрийминг платформата HBO Max, а снимките вече започнаха по-рано това лято в студийния комплекс на "Уорнър брос" край Лондон. Изпълнителни продуценти са авторката на романите Дж. К. Роулинг, Нийл Блеър и Рут Кенли-Летс. Сценарист е Франческа Гардинър, Марк Майлъд е също изпълнителен продуцент и режисьор на няколко епизода.

Както вече бе обявено по-рано, ролята на момчето магьосник е поверена на младия шотландски актьор Доминик Маклафлин. Арабела Стантън ще се превъплъти в Хърмаяни Грейнджър, а Алестър Стаут ще изиграе Рон Уизли. От HBO съобщиха също, че Рори Уилмот ще се бъде Невил Лонгботъм, приятел на Хари от училище, а Амос Китсън ще е братовчед му Дъдли Дърсли. Актрисата Луиз Брейли ще играе треньорката по куидич в "Хогуортс" Роланда Хууч, а звездата от „Игра на тронове“ Антон Лесър ще бъде магьосника Гарик Оливандър.

Всеки сезон на сериала ще следва книгите за Хари Потър на Дж. К. Роулинг, отбелязва ДПА. Така беше и с адаптациите на романите за голям екран, в които главните роли бяха поверени на актьорите Даниъл Радклиф, Ема Уотсън, Рупърт Гринт.

Сред другите звезди, които вече бяха обявени за предстоящата поредица, са американският актьор Джон Литгоу в ролята на директора на "Хогуортс" професор Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър като Минерва Макгонагъл и комикът Пол Уайтхаус като пазача Аргус Филч. Паапа Есиеду ще влезе в ролята на Снейп, а Ник Фрост ще бъде Хагрид.

Литературната поредица за Хари Потър дебютира през 1997 г. и до днес от седемте книги са продадени над 500 милиона екземпляра по целия свят. Романите са адаптирани в осем филма от Warner Bros. между 2000 и 2011 г. Ролите на главните герои в тях изиграха Даниел Радклиф, Рупърт Гринт и Ема Стоун, а в ролите на възрастните се превъплътиха някои от най-великите английски актьори като Рейф Файнс, Алън Рикман, Гари Олдман, Хелена Бонам Картър, Маги Смит, Ричард Харис, Ема Томпсън и др. Част от тях вече не са между живите. През 2016-а общата стойност на франчайза "Хари Потър" се оценяваше на 25 милиарда долара.