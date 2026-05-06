НПО откупи и освободи 1500 кучета, пращани за експерименти

1500 кучета бяха откупени и освободени от развъдник в американския щат Уисконсин, който ги е изпращал за научни експерименти.
Парите за откупа бяха осигурени от две неправителствени организации (НПО) - Big Dog Ranch Rescue и Center for a Humane Economyот, които преди това са провели дълги преговори със собствениците на развъдника.
1,500 beagles are preparing for adoption after Big Dog Ranch Rescue and the Center for a Humane Economy negotiated an agreement to purchase them from Ridglan Farms, a dog breeding and research facility.
Кучетата са предимно от породата бийгъл и според двете НПО, "правителството провежда неописуеми експерименти "за науката" с тези животни“.
Преди да се стигне до сделка и изплащане на необявената сума за откупа, правозащитници дори нахлуха с взлом в развъдника и успяха да отведат трийсетина кучета, заради което местното шерифство разследва повече от 60 човека.
След изплащането на парите кучетата бяха предадени на неправителствените организации, за да им търсят нови собственици и домове из целите Щати. Според организаторите на акцията вече има над 700 желаещи да осиновят някой от спасените бийгъли.
BFP is overseeing the placement of 500 of these dogs.
