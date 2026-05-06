Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НПО откупи и освободи 1500 кучета, пращани за експерименти

Бийгълите вече се разпределят към новите им собственици

06 Май 2026
Едно от спасените кучета
Туитър
Едно от спасените кучета

1500 кучета бяха откупени и освободени от развъдник в американския щат Уисконсин, който ги е изпращал за научни експерименти.

Парите за откупа бяха осигурени от две неправителствени организации (НПО) - Big Dog Ranch Rescue и Center for a Humane Economyот, които преди това са провели дълги преговори със собствениците на развъдника.

Кучетата са предимно от породата бийгъл и според двете НПО, "правителството провежда неописуеми експерименти "за науката" с тези животни“.

Преди да се стигне до сделка и изплащане на необявената сума за откупа, правозащитници дори нахлуха с взлом в развъдника и успяха да отведат трийсетина кучета, заради което местното шерифство разследва повече от 60 човека.

След изплащането на парите кучетата бяха предадени на неправителствените организации, за да им търсят нови собственици и домове из целите Щати. Според организаторите на акцията вече има над 700 желаещи да осиновят някой от спасените бийгъли.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кучета

Още новини по темата

Първото куче в света - женско, в Турция

26 Март 2026

Акита – какво трябва да знаете, преди да изберете това куче чрез Bazar.bg
23 Февр. 2026

Страх от тероризъм извади полицаи с автомати и кучета по улиците
20 Дек. 2023

Похитителят на кучетата на Лейди Гага получи 21 г. затвор
06 Дек. 2022

Жената-театър Милена Червенкова изигра 30 години за една вечер

27 Септ. 2022

Принц Андрю или шивачката поемат кралските любимци
09 Септ. 2022

Бездомни и агресивни кучета се появиха в центъра на Благоевград
14 Авг. 2022

Морски пехотинец евакуира кучета от Кабул за сметка на хората
24 Септ. 2021

Разпръсната отрова в столичен квартал уби 5 кучета
19 Май 2021

Бездомни кучета нахапаха 9-годишно дете
01 Март 2021

Кучетата се ориентират по магнитното поле
04 Авг. 2020

Велико Търново налага ограничения за домашни кучета
01 Септ. 2019

Любители на кучетата заплашиха с протести
21 Юли 2019

Намордници трябват. Но за идеите на депутатите
11 Юли 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа