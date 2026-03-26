Първото куче в света - женско, в Турция

Първото куче на света се е появило на територията на днешна Турция. Било е женско, пале. Всичко това установи екип от учени след изследване на ДНК. Живяло е преди около 15 800 години. Преди това ДНК свидетелстваше за кучета преди около 10 900 години. Както се подразбира, данните за лидерство са валидни, докато евентуално не се открие още по-старо животно от вида.

"Кучетата най-вероятно са смесица от два вида сиви вълци. Въпреки това е трудно да се проследи кога точно кучетата са се отделили от вълците, отчасти защото древните им кости са трудни за разграничаване", заявява шведският генетик Понтус Скоглунд от британския институт „Франсис Крик“. "Женското кученце, което вероятно е било на няколко месеца, най-вероятно е приличало на малък вълк", допълва съавторът на проучването Лоран Франц от Мюнхенски университет „Лудвиг и Максимилиан“. Изследванията им са публикувани в списание Nature, уточнява БГНЕС.

Учените не могат да докажат с точност каква роля са имали тези кучета за хората, живели по време на последната ледникова епоха. „Но мисля, че можем да предположим, че те са имали някаква роля, тъй като изхранването им е било скъпо. Може би кучетата са били използвани за лов или защита“, предположи Франц. Друг признак за близост между кучета и хора е фактът, че в Пинарбашъ са били открити кученца, погребани над човешки гробове.