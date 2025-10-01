Учени отгледаха първите ембриони от ДНК на човешка кожа

Pixabay Методът, наречен in-vitro gametogenesis (IVG), би дал възможност на по-възрастни жени или на жени, които нямат собствени яйцеклетки, да имат генетично свързани деца.

Учени съобщиха, че за първи път са превърнали човешки кожни клетки в яйцеклетки и са ги оплодили със сперматозоиди в лабораторни условия. Това е пробив, който един ден може да позволи на хора с репродуктивни проблеми да имат деца, предава БГНЕС, като се позовава на АФП.

Технологията обаче е все още далеч от реално приложение, предупреди екипът, ръководен от учени в САЩ. Според външни експерти проучването доказва принципа и би могло в бъдеще да промени разбирането за безплодие, което засяга един на всеки шест души по света.

Методът, наречен in-vitro gametogenesis (IVG), би дал възможност на по-възрастни жени или на жени, които нямат собствени яйцеклетки, да имат генетично свързани деца. „Той би позволил и на еднополови двойки да имат дете, генетично свързано с двамата партньори“, каза Паула Амато, съавтор на изследването и учен в Орегонския университет по здраве и наука (САЩ).

В последните години се наблюдават значителни постижения в тази област – през юли японски учени създадоха мишки с двама биологични бащи. Настоящото изследване, публикувано в списание Nature Communications, бележи важна крачка напред, тъй като за пръв път е използвана човешка ДНК, а не животинска.

Как е извършен експериментът

Учените премахнали ядрото на нормална кожна клетка и го прехвърлили в донорска яйцеклетка, от която ядрото е било извадено – техника, известна като соматичен трансфер, използвана още при клонирането на овцата Доли през 1996 г.

Основното предизвикателство било, че кожните клетки съдържат 46 хромозоми, докато яйцеклетките – 23. Екипът успял да премахне излишните хромозоми чрез процес, наречен „митомеоза“, който имитира естественото клетъчно делене.

Създадени били 82 развиващи се яйцеклетки (ооцити), които били оплодени чрез ин витро. След шест дни по-малко от 9% от ембрионите достигнали етапа „бластоцист“, когато могат хипотетично да бъдат прехвърлени в матката. Въпреки това всички показали различни аномалии и експериментът бил прекратен.

Според Амато технологията е на поне десет години от реално приложение. „Най-голямото предизвикателство е създаването на генетично нормални яйцеклетки с правилния брой хромозоми“, отбеляза тя.

„Вълнуващ пробив“

„За първи път учените показаха, че ДНК от обикновени телесни клетки може да бъде вкарана в яйцеклетка, активирана и накарана да раздели хромозомите си, имитирайки естествените стъпки при създаването на яйцеклетки и сперматозоиди,“ коментира проф. Инг Чеонг от Университета в Саутхемптън, Великобритания. Тя допълни, че макар това да е все още ранна лабораторна работа, „в бъдеще тя може да преобрази разбирането ни за безплодието и спонтанните аборти и дори да отвори врата към създаване на яйцеклетки и сперматозоиди за хора без други възможности“.

Други изследователи работят по различен подход – препрограмиране на кожни клетки в индуцирани плурипотентни стволови клетки, които могат да се развият във всякакъв вид клетка, включително яйцеклетки.

„Все още е рано да се каже кой метод ще е по-успешен. Така или иначе остават години работа“, уточни Амато.

Изследването е проведено в съответствие със съществуващите етични правила за работа с ембриони в САЩ.