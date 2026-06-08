Японски град затвори 94 училища заради мечка

Японски град затвори всичките си 94 училища, след като за пръв път в областта е забелязана мечка. Властите на Уцуномия, град с половин милион души население, взеха необичайната мярка, след като мечката беше забелязана в един от градските паркове в събота, а в неделя призори камери я изловиха да тича в центъра пред двама изумени млади мъже. По-късно през деня животното е видяно и в жилищен квартал, а тази сутрин в 4:00 ч. местно време е засечено в промишлен район на около 2 км от центъра.

Общината предупреди жителите на града да държат вратите и прозорците си здраво затворени, да не приближават мечката и при среща да се скрият в най-близката сграда. Автомобили обикалят по улиците с тези съобщения. Междувременно полицията и местната ловна дружинка организираха издирване на животното.

Тази година в Япония има рекорден брой забелязани мечки - 50 000. Никога досега животните не са слизали толкова близо до Токио. Миналата седмица мечка във Фукушима нападна четирима, влезе в офиса на компания и рани неин служител, след което нахлу във фабрика, откъдето избяга през отворен прозорец.

Няма точни данни, но се предполага, че популацията на главния остров Хоншу е между 12 000 и 42 000 животни от вида азиатска черна мечка, като напоследък очевидно се е увеличила. По-голямата кафява мечка се среща само на остров Хокайдо, като се смята, че от този вид има около 12 000 животни.