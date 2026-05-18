Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

След инцидента на Витоша полицията дебне мечките с дрон и фотокапани

Районът, в който мечка уби мъж, е обезопасен, но хората да го избягват, съветва шефът на СДВР

18 Май 2026
Вероятността за нападение се увеличава, ако мечка ви възприеме като заплаха за малките си, предупреждават от WWF Bulgaria
WWF Bulgaria
Вероятността за нападение се увеличава, ако мечка ви възприеме като заплаха за малките си, предупреждават от WWF Bulgaria

Полицията е обезопасила района, в който мечка и малкото й мече причиниха смъртоносни рани на мъж на Витоша. Заедно с това се слагат фотокапани и се пуска дрон, който да проучва района.

Това стана ясно на проведена по инициатива на директора на СДВР междуведомствена среща с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Природен парк „Витоша" и Столична община.

Причината за срещата стана инцидентът в природен парк "Витоша" в събота, 16 май. "Институциите се запознаха с фактологията около инцидента и набелязаха мерки за защита на туристите. Главен комисар Любомир Николов - директор на СДВР, разпореди районът да бъде обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция", разказаха от полицейската дирекция.

Фактологията, с която СДВР запозна участниците, показва следното: На 16 май на тел. 112 е получен сигнал за открито тяло на мъж в района на природен парк „Витоша". Незабавно към мястото са изпратени екипи на Шесто РУ и ЦСМП, които констатират смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт по едър дивеч.

По първоначални данни от огледа смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, предполага се, че става въпрос за мечка.

Участниците в срещата се обединили за необходимостта от провеждане на проучвателни дейности в района на инцидента. За целта ще се осъществи обход от лица с необходимите познания, ще се поставят фотокапани и ще се извърши облитане с дрон на периметъра.

Според експертни данни в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18–20 кафяви мечки. В района обитават и други диви животни, сред които сърни, елени, диви прасета и вълци.

В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:

∙ да се движат по възможност на групи;

∙ да издават шум по време на придвижване;

∙ да не оставят хранителни отпадъци;

∙ да избягват отклоняване от маркираните маршрути;

∙ при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.

Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.

При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.

До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мечка, Витоша

Още новини по темата

Потвърдено е - мечка е убила човек на Витоша
17 Май 2026

Мъж загина при нападение от животни на Витоша
16 Май 2026

Васил Терзиев ще строи панорамна площадка на Копитото
22 Апр. 2026

Днес отварят ски пистата "Витошко лале"
15 Яну. 2026

София затвори пътищата към Витоша
04 Яну. 2026

Има лавинна опасност и заледявания на Витоша
01 Яну. 2026

Кметът Терзиев изненадващо анонсира буферен паркинг в Драгалевци
27 Дек. 2025

Туристи по анцуг и маратонки бедстваха в снега на Витоша
26 Дек. 2025

Мечка край Левски, а на варненски плаж се окъпаха диви прасета
25 Септ. 2025

Българският опит неуспешно пробва радио срещу мечки
09 Септ. 2025

Мечка с мече е нападнала мъж в Девинско
25 Авг. 2025

Мечка нападна овчар във Фъгърашките планини в Румъния
14 Юли 2025

Мечка уби моторист в Румъния
04 Юли 2025

Шефовете на транспорта в София блокират купуването на автобуси за Витоша
24 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса